السفير السوري: ابواب دمشق مفتوحة امام رجال الاعمال الايرانيين

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر- قال السفير السوري في طهران محمود عدنان ان ابواب بلاده مفتوحة امام رجال الاعمال الايرانيين في مرحلة اعادة اعما سوريه.

واضاف محمود عدنان اليوم السبت في ملتقي تجاري بين ايران وسوريا: نحن نرحب بالاستثمارات الايرانيه في شتي المجالات من اجل تعزيز التعاون التجاري بين طهران ودمشق.
وصرح ان الحكومة السورية اعطت الاولويه لحلفائها خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المرحلة وان الذين دعموا الارهاب في سوريا ودمروا اقتصادها لن يكون لهم مكانا في سوريا في هذه المرحلة اطلاقا.
واضاف اننا ندعو القطاع الخاص الايراني للاستثمار في المشاريع الاقتصادية في سوريا ونحشد كافة قدراتنا لتوفر مصالح البلدين.
ومن جانبه قال السفير الايراني في دمشق جواد ترك آبادي خلال الملتقي: نحن نستطيع ايجاد منطقة اقتصادية قوية من خلال العلاقات الاقتصادية التي تبني بين البلدين مشيرا الي وجود ارضية لمختلف النشاطات الاقتصادية في سوريا الامر الذي سيوفر فرصا كبيرة جدا للطرف الايراني ولاعمار سوريا.
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السفير السوري: ابواب دمشق مفتوحة امام رجال الاعمال الايرانيين

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