غوتيرش يطلع مجلس الامن الدولي علي قرار محمكة العدل الدولية

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بعث الامين العام للامم المتحدة 'انطونيو غوتيرش' رسالة الي رئيس مجلس الامن اطلعه فيها علي قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالدعوي الايرانية بخصوص معاهدة المودة لعام1955 بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية.

وافادت ارنا اليوم السبت ان الامين العام ارفق الرسالة نسخة من نص قرار محكمة العدل الدولية بشأن تعليق فقرات من الحظر الامريكي علي ايران.
يذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد اصدرت قرارا بتاريخ 3 اكتوبر بتعليق الحظر الامريكي المفروض علي ايران في مجال الادوية والمعدات الطبية والاغذية و الملاحة الجوية.
وبعد اصدار الحكم اعلنت وزارة الخارجية الامريكية انها ستنسحب من معاهدة المودة وتلزم الفقرة الثالثة من المادة 23 للمعاهدة اي من الطرفين يود الانسحاب اعلام الطرف الاخر خطيا وبعد سنة يمكنه ذلك.
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غوتيرش يطلع مجلس الامن الدولي علي قرار محمكة العدل الدولية

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