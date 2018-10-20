غوتيرش يطلع مجلس الامن الدولي علي قرار محمكة العدل الدولية

وافادت ارنا اليوم السبت ان الامين العام ارفق الرسالة نسخة من نص قرار محكمة العدل الدولية بشأن تعليق فقرات من الحظر الامريكي علي ايران.

يذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد اصدرت قرارا بتاريخ 3 اكتوبر بتعليق الحظر الامريكي المفروض علي ايران في مجال الادوية والمعدات الطبية والاغذية و الملاحة الجوية.

وبعد اصدار الحكم اعلنت وزارة الخارجية الامريكية انها ستنسحب من معاهدة المودة وتلزم الفقرة الثالثة من المادة 23 للمعاهدة اي من الطرفين يود الانسحاب اعلام الطرف الاخر خطيا وبعد سنة يمكنه ذلك.

انتهي**م م** 1718

