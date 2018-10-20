تنمية التعاون الاقليمي بين ايران والهند وروسيا

موسكو/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بحث ممثلون لكل من ايران والهند وروسيا خلال اجتماع ثلاثي عقد في موسكو يوم امس الجمعة سبل تنمية التعاون الاقليمي بينهم.

وقال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانيه لدي موسكو 'مهدي سنائي' في كلمه الافتتاح ان مشاركة الدول الثلاث في المشاريع الاقليمية وكذلك تطوير التعاون الثنائي والثلاثي بات ضروريا اكثر من اي وقت مضي.
وبين سنائي ان مواضيع من قبيل منظمة شنغهاي للتعاون و الممر الدولي (شمال- جنوب) ومشروع نقل الغاز الايراني الي الهند بمشاركة باكستان هي من المشاريع الاقليمية المهمة للبلدان الثلاثه.
واضاف سفير ايران لدي موسكو ان هناك مشاريع تشارك فيها كل من ايران والهند وروسيا.
واشار سنائي الي القمة بين رؤساء ايران وروسيا واذربيجان في طهران و دراسة مشروع ممر الشمال – جنوب معتبرا اياه مهما لايران وروسيا وقال ان المشاركة الهندية في المشروع ستكون مهمة بالنسبة لها.
وتابع ان الاجتماع الثلاثي هو فرصة مناسبة للتعاون المشترك بين الدول الثلاث في مواضيع منها مكافحة الارهاب ومكافحه تهريب المخدرات عن طريق افغانستان.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

التعاون الاقليمي

اجتماع ثلاثي

ايران والهند وروسيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنمية التعاون الاقليمي بين ايران والهند وروسيا

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

قائد الحرس الثوري:

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

السفير الإيراني الجديد في كوريا الجنوبية:

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

موضوعات مرتبط