تنمية التعاون الاقليمي بين ايران والهند وروسيا

وقال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانيه لدي موسكو 'مهدي سنائي' في كلمه الافتتاح ان مشاركة الدول الثلاث في المشاريع الاقليمية وكذلك تطوير التعاون الثنائي والثلاثي بات ضروريا اكثر من اي وقت مضي.

وبين سنائي ان مواضيع من قبيل منظمة شنغهاي للتعاون و الممر الدولي (شمال- جنوب) ومشروع نقل الغاز الايراني الي الهند بمشاركة باكستان هي من المشاريع الاقليمية المهمة للبلدان الثلاثه.

واضاف سفير ايران لدي موسكو ان هناك مشاريع تشارك فيها كل من ايران والهند وروسيا.

واشار سنائي الي القمة بين رؤساء ايران وروسيا واذربيجان في طهران و دراسة مشروع ممر الشمال – جنوب معتبرا اياه مهما لايران وروسيا وقال ان المشاركة الهندية في المشروع ستكون مهمة بالنسبة لها.

وتابع ان الاجتماع الثلاثي هو فرصة مناسبة للتعاون المشترك بين الدول الثلاث في مواضيع منها مكافحة الارهاب ومكافحه تهريب المخدرات عن طريق افغانستان.

انتهي**م م** 1718

