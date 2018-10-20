محلل روسي: بن سلمان يدير بعض الجماعات الإرهابية

موسكو/20 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعرب المحلل والكاتب والصحفي روسي «عزرائيل شامير» الذي يتنمي الي الطائفة اليهودية اليوم السبت عن إعتقاده بأن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو الذي يدير شؤون بعض الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط ويتحكم بدفة اُمورها وهو وراء إغتيال جمال خاشقجي.

وأضاف شامير المعروف بآرائه المناهضة للصهيونية في تصريح لمراسل وكالة إرنا بأنّ بن سلمان لم يَألُ جهداً في نيل أهدافه مهما كانت الوسيلة ونوعية الجريمة التي يرتكبها مشيراً في ذلك الي مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي والي عدم إطاقة محمد بن سلمان لمنتقديه مَن كانوا.
وأشار شامير الي قبوع مئات المعارضين السعوديين في سجون السعودية لم يُعرَف لهم مصير حتي الآن.
ولفت شامير الي الحرب الدامية المفروضة ضد اليمن بتعليمات صادرة عن ولي العهد السعودي منذ أربع سنوات، شاركه فيها حلفاء تركت آلاف القتلي والمصابين إثر القصف اليومي وإطلاق النار، فضلاً عن دعم بن سلمان للجماعات الارهابية الناشطة في الأراضي السورية.
كما لفت شامير الإنتباه الي مقتل الآلاف من الرعايا العراقيين والسوريين وبعض الدول العربية إثر هجمات الجماعات المدعومة من جانب محمد بن سلمان.
وأكد شامير علي أنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل هو من الحُماة الرئيسيين لمحمد بن سلمان وإجراءاته.
وقال شامير: إنّ ولي العهد السعودي هو من أطلق مشروع الناتو العربي الذي لقي دعماً من الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري في الشرق الاوسط مُوالٍ لواشنطن.
وعبّر هذا المحلل الروسي عن قناعته بأنّ مقتل خاشقجي أضرّ بسمعة السعودية علي المستوي العالمي وسيعرقل عملية تشكيل هذا التحالف المزعوم، واصفاً التمثيل بجسد خاشقجي بأنها جريمة ستعود بالويلات علي السعودية.
ورأي هذا الكاتب الروسي بأنّ مقتل خاشقجي بيّن توظيف الغرب لقضية حقوق الانسان معرباً عن إعتقاده بأنّ الغرب لايهتم في علاقاته مع السعودية الّا بالمال.
علماً بأنّ جمال خاشقجي البالغ من العمر 59 سنة والناشط الاعلامي في صحيفة «واشنطن بست» كان قد دخل قنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها قط حتي تم الإعلان أخيراً عن مقتله.
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محلل روسي: بن سلمان يدير بعض الجماعات الإرهابية

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