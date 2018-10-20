الحوثي يعلّق علي مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب ضد بلاده

طهران/20 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تعليقا علي إعلان الرياض رسميا مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، طالب محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ'أنصار الله'، بوقف العدوان السعودي ضد اليمن.

وقال الحوثي في تغريدة عبر موقع تويتر: 'يقولون عن قتل خاشقجي بأنه خطأ إداري وبدون علم'.
وأضاف: 'الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة، وحتي يفهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني يحتاج إلي لجان تحقيق مستقلة، كلجنة خاشقجي لتؤكد له فظاعة إجرامه'.
وفي إشارة إلي إعلان السعودية في وقت سابق أن خاشقجي كان قد غادر القنصلية السعودية بإسطنبول، قال الحوثي: 'العدالة لا تنتظر التأخير ومحاولة إخفاء الأدلة، ولا تقبل بتصريحات الرجل الثاني أن خاشقجي خرج من القنصلية'، 'ولا تتأخر عن الإفصاح بالجريمة أو القبض علي المجرمين ولا تحتاج لضغط العالم للفت انتباه النظام لجريمته، ولا تقبل بالجوع سلاحا'.
ومنذ 26 مارس 2015 تشن السعودية عدوانا عسكريا ضد الشعب اليمني.
وأدي العدوان العسكري السعودي علي اليمن، حتي اليوم، إلي نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلي تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين الابرياء ، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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الحوثي يعلّق علي مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب ضد بلاده

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