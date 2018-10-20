ندعو باكستان الي القاء القبض الفوري علي خاطفي عدد من حرس الحدود الايرانيين

وخلال هذا الاتصال الذي جري مساء امس الجمعة نوه اللواء باقري الي إختطاف عدد من قوات حرس الحدود الايرانيين من قبل زمرة ارهابية ونقلهم الي الاراضي الباكستانية وقال: اننا و وفقا للاتفاقيات المبرمة مع القوات المسلحه الباكستانية نتوقع أن تقوم هذه القوات باجراءات لازمة و فورية للافراج عن المختطفين الايرانيين .

واكد علي ضرورة نشر مزيد من القوات الباكستانية علي طول الحدود المشتركة مع ايران لضمان الامن في هذه المناطق و سد الطريق امام عمليات ارهابية فيها.

يذكر انه اختطف 14 من قوات التعبئة وحرس الحدود في مدينة «ميرجاوَه» شرقي ايران مساء الإثنين الماضي علي يد جماعة إرهابية.

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