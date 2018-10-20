قتل خاشقجي هو نتيجة الدعم الامريكي للسعودية

واشار جبرائيل اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا الي زيارة ترامب للسعودية واعلانه دعمه الكامل لها واضاف ان امريكا تدعم السعودية في الوقت الذي تعلم انها هي من اوجدت المجاميع الارهابية من امثال القاعدة في الشرق الاوسط.

وقال الصحفي الاذربيجاني ان التدخل الاسرائيلي في قضية قتل خاشقجي مطروح حيث قال الكاتب الاسرائيلي ' يوسي ملمان' ان خاشقجي كان من المعارضين لاقامة علاقات ودية بين الرياض وتل ابيب.

واشار جبرائيل الي العلاقات الودية بين السعودية واسرائيل وقال ان الوثائق التي نشرتها باناما اظهرت ان سلمان بن عبد العزيز ولدعم نتانياهو خلال الحملة الانتخابية في العام 2015 ساعد الاخير بمبلغ 80 مليون دولار.

واعتبر جبرائيل النظام السعودي مطيعا لاوامر واشنطن واضاف : ان الرياض وبسحب هذه الاوامر تقوم بقصف اليمن وتهديد ايران .

وقال ايضا انه ونتيجة الهجمات العسكرية للسعودية وحلفائها علي اليمن قتل اكثر من 10 الاف مواطن وجرح اكثر من 50 الف وان 8.4 مليون مواطن يمني يعانون من المجاعة كل ذلك سبب فضيحة سياسية للائتلاف العربي بقيادة السعودية.

وصرح رئيس اتحاد المؤلفين في جمهورية اذربيجان ان ترامب وخلال زيارته للسعودية ابرم صفقة سلاح بقيمة 120 مليار دولار وان الرئيس الامريكي وقبل وقوع حادثة قتل خاشقجي انتقد السعودية وطالبها بشراء السلاح اكثر فاكثر منها .

وختم جبرائيل قوله بأن السعودية غارقة في مستنقع اليمن وتحاول الخلاص منه.

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