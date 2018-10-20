الإتفاق النووي أهم المعاهدات تأثيراً علي الصعيد الدولي

وعلي هامش ملتقي «معاهدة منع انتشار السلاح النووي – التحديات والاستراتيجيات» الدولي الذي إنعقد في اسلام آباد، أضاف رؤوف في تصريح لمراسل وكالة إرنا بأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما أكّدت علي التزام ايران بمفاد الإتفاق النووي في جميع جوانبه وبنوده.

وأعتبر رؤوف هذه المعاهدة بأنها إتفاق حدّد مسار عمل ايران ومدي تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الأطراف الاُخري الموقعة عليه.

وصرّح هذا الخبير النووي المتواجد حالياً في فيينا بأنّه رغم الالتزام الايراني بتعهداتها الّا أنّ ترامب إنسحب بتفرّد وأحادية من الإتفاق واضعاً حظراً جديداً ضد ايران.

وأعرب رؤوف عن رأي خبراء الشأن النووي والرأي العام العالمي المقتنع تماماً بأنّ قرار ترامب في إنسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران، خلق عدم ثقة بالالتزامات الدولية، مؤكداً علي ضرورة دعم وتعاون الأطراف الموقعة وغير الموقعة علي الإتفاق في الحفاظ عليه وتنفيذ المعاهدات ذات المَنحي العالمي.

وكان ملتقي «معاهدة منع انتشار السلاح النووي – التحديات والاستراتيجيات» الدولي قد اُقيم في اسلام آباد الاسبوع الماضي تبنّت إقامته مؤسسة أبحاث باكستانية.

وشارك فيه خبراء وأخصائيون من دول متعددة منها ممثل عن ايران وهو «علي أصغر سلطانية» الذي كان يمثل ايران سابقاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ألقي كلمة في الملتقي.

انتهي** ع ج** 1837

