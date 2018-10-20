مساعد المدعي العام :

عقوبة تهريب الكحول تصل الي 50 سنة سجن

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مساعد المدعي العام الايراني 'محمد جواد حشمتي' ان القانون حدد عقوبات شديدة لمهربي الكحول وامثالها تصل الي 50 سنة سجن وغرامات مالية وجلد .

واضاف حشمتي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا ان مكافحة مهربي وموزعي المشروبات الكحولية تحتاج الي تنسيق بين جميع قوي الامن والسلطة القضائية وان الادعاء العام يتابع وبجدية هكذا قضايا.
واشار الي القضية الاخيرة حيث توفي العديد نتيجة تناولهم المشروبات الكحولية وقال ان الادعاء العام تابع القضية باعتبارها حقا عاما واتخذ الاجراءات اللازمة لمتابعة المسببين من المهربين والموزعين وبهذا الشأن تم تهيئة لائحة ادعاء بحق المجرمين وتم تقديم هؤلاء للقضاء .
وقال حشمتي ان قانون الجمهورية الاسلامية حدد عقوبة تهريب الكحول بالسجن تصل مدته الي 50 عاما مع غرامات مالية وجلد.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

اجتماعي

تهريب

الكحول

عقوبة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عقوبة تهريب الكحول تصل الي 50 سنة سجن

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

محلل روسي: بن سلمان يدير بعض الجماعات الإرهابية

محلل روسي: بن سلمان يدير بعض الجماعات الإرهابية

الحوثي يعلّق علي مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب ضد بلاده

الحوثي يعلّق علي مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب ضد بلاده

ندعو باكستان الي القاء القبض الفوري علي خاطفي عدد من حرس الحدود الايرانيين

اللواء باقري:

ندعو باكستان الي القاء القبض الفوري علي خاطفي عدد من حرس الحدود الايرانيين

الولايات المتحدة سَلَّت سيفها لشن حرب اقتصادية تستهدف بها الشعب الايراني

المتحدث رفيع المستوي في القوات المسلحة:

الولايات المتحدة سَلَّت سيفها لشن حرب اقتصادية تستهدف بها الشعب الايراني

قتل خاشقجي هو نتيجة الدعم الامريكي للسعودية

رئيس اتحاد المؤلفين بجمهورية اذربيجان:

قتل خاشقجي هو نتيجة الدعم الامريكي للسعودية

موضوعات مرتبط