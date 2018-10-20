عقوبة تهريب الكحول تصل الي 50 سنة سجن

واضاف حشمتي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا ان مكافحة مهربي وموزعي المشروبات الكحولية تحتاج الي تنسيق بين جميع قوي الامن والسلطة القضائية وان الادعاء العام يتابع وبجدية هكذا قضايا.

واشار الي القضية الاخيرة حيث توفي العديد نتيجة تناولهم المشروبات الكحولية وقال ان الادعاء العام تابع القضية باعتبارها حقا عاما واتخذ الاجراءات اللازمة لمتابعة المسببين من المهربين والموزعين وبهذا الشأن تم تهيئة لائحة ادعاء بحق المجرمين وتم تقديم هؤلاء للقضاء .

وقال حشمتي ان قانون الجمهورية الاسلامية حدد عقوبة تهريب الكحول بالسجن تصل مدته الي 50 عاما مع غرامات مالية وجلد.

انتهي**م م** 1837

