خمسة آلاف شرطي لتنظيم المرور خلال زيارة اربعينة الامام الحسين عليه السلام

واضاف العميد مهري اليوم السبت خلال مناورات شرطة المرور استعدادا لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام انه بدأ العمل بتنفيذ الخطة المرورية بمناسبة الزيارة اعتبارا من 11 تشرين الاول وستستمر لغاية 15 تشرين الثاني ولكن اليوم بدأت بشكل اوسع وشملت محافظات خوزستان وكرمانشاه وهمدان ولرستان ومركزي .

واشار مهري الي ان الاستعداد لايجاد النظم المروي جيد جدا وان عناصرنا منتشرة علي الطرق المؤدية للمنافذ الحدوية في كل من جذابه وشلمجه ومهران متمنيا ان يكونوا خدما جيدين لزوار الامام الحسين عليه السلام.

يذكر انه خلال العام الماضي قام اكثر من 2 مليون و 300 الف زائر ايراني بالتوافد الي العراق خلال ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

انتهي**م م** 1837

