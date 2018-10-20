رئيس شرطة المرور:

خمسة آلاف شرطي لتنظيم المرور خلال زيارة اربعينة الامام الحسين عليه السلام

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس شرطة المرور التابعة لقوي الامن الداخلي الايراني العميد 'تقي مهري' انه سيقوم خمسة الاف شرطي مرور في اطار 1400 فريق مستخدما السيارات والدراجات النارية، بتنظيم حركة المرور خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واضاف العميد مهري اليوم السبت خلال مناورات شرطة المرور استعدادا لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام انه بدأ العمل بتنفيذ الخطة المرورية بمناسبة الزيارة اعتبارا من 11 تشرين الاول وستستمر لغاية 15 تشرين الثاني ولكن اليوم بدأت بشكل اوسع وشملت محافظات خوزستان وكرمانشاه وهمدان ولرستان ومركزي .
واشار مهري الي ان الاستعداد لايجاد النظم المروي جيد جدا وان عناصرنا منتشرة علي الطرق المؤدية للمنافذ الحدوية في كل من جذابه وشلمجه ومهران متمنيا ان يكونوا خدما جيدين لزوار الامام الحسين عليه السلام.
يذكر انه خلال العام الماضي قام اكثر من 2 مليون و 300 الف زائر ايراني بالتوافد الي العراق خلال ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
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خمسة آلاف شرطي لتنظيم المرور خلال زيارة اربعينة الامام الحسين عليه السلام

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