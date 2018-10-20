امين عام اتحاد غرف التجارة في سوريا

العلاقات الاقتصادية بين ايران و سوريا يجب أن ترتقي إلي مستوي العلاقات السياسية

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- دعا امين عام اتحاد غرف التجارة في سوريا ' محمد حمشو' الي ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين سوريا و ايران الي مستوي العلاقات السياسية بينهما و اكد علي ضرورة ازالة العقبات التي تعترض توطيد هذه العلاقات.

وخلال الاجتماع التجاري الاول بين ايران و سوريا، اشار حمشو اليوم السبت إلي الاجتماع الذي جمع رجال الاعمال السوريون مع السفير الايراني لدي دمشق معتبرا ذلك مؤشرا واضحا علي رغبة البلدين في توثيق التعاون الاقتصادي .
وتابع قائلا انه و نظرا لتعاون ايران مع سوريا في مكافحة الارهاب فلها الاولوية في المشاركة في عملية اعادة بناء سوريا داعيا الي الافادة من تجارب و خبرات ايران في هذا المجال.
ونوه الي التعاون المشترك بين البلدين في مجال انتاج السيارات و الزجاج واضاف اننا نرغب في مواصلة التعاون الثنائي كما كان في السابق.
واكد حمشو ان الحكومة السورية ترحب بارتقاء العلاقات الاقتصادية مع ايران الي مستوي العلاقات السياسية و اضاف ان البلدين بامكانهما أن يتعاونا في مجال النقل و النظام المصرفي و المقاولات و كذلك انشاء شركات مشتركة.
ودعا الي اقامة معارض مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا و ايران واضاف انه و بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري بمساعدة ايران، فان هناك العديد من معامل في سوريا بحاجة الي اعادة البناء لاستئناف الانتاج فيها.
واكد حمشو: اننا نكن احتراما كبيرا للتضحيات التي قدمتها ايران لمكافحة الارهاب الدولي في سوريا.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

ايران و سوريا

اعادة البناء

التعاون الاقتصادي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العلاقات الاقتصادية بين ايران و سوريا يجب أن ترتقي إلي مستوي العلاقات السياسية

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

محلل روسي: بن سلمان يدير بعض الجماعات الإرهابية

محلل روسي: بن سلمان يدير بعض الجماعات الإرهابية

الحوثي يعلّق علي مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب ضد بلاده

الحوثي يعلّق علي مقتل خاشقجي ويطالب السعودية بوقف الحرب ضد بلاده

ندعو باكستان الي القاء القبض الفوري علي خاطفي عدد من حرس الحدود الايرانيين

اللواء باقري:

ندعو باكستان الي القاء القبض الفوري علي خاطفي عدد من حرس الحدود الايرانيين

الولايات المتحدة سَلَّت سيفها لشن حرب اقتصادية تستهدف بها الشعب الايراني

المتحدث رفيع المستوي في القوات المسلحة:

الولايات المتحدة سَلَّت سيفها لشن حرب اقتصادية تستهدف بها الشعب الايراني

قتل خاشقجي هو نتيجة الدعم الامريكي للسعودية

رئيس اتحاد المؤلفين بجمهورية اذربيجان:

قتل خاشقجي هو نتيجة الدعم الامريكي للسعودية

موضوعات مرتبط