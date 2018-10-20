العلاقات الاقتصادية بين ايران و سوريا يجب أن ترتقي إلي مستوي العلاقات السياسية

وخلال الاجتماع التجاري الاول بين ايران و سوريا، اشار حمشو اليوم السبت إلي الاجتماع الذي جمع رجال الاعمال السوريون مع السفير الايراني لدي دمشق معتبرا ذلك مؤشرا واضحا علي رغبة البلدين في توثيق التعاون الاقتصادي .

وتابع قائلا انه و نظرا لتعاون ايران مع سوريا في مكافحة الارهاب فلها الاولوية في المشاركة في عملية اعادة بناء سوريا داعيا الي الافادة من تجارب و خبرات ايران في هذا المجال.

ونوه الي التعاون المشترك بين البلدين في مجال انتاج السيارات و الزجاج واضاف اننا نرغب في مواصلة التعاون الثنائي كما كان في السابق.

واكد حمشو ان الحكومة السورية ترحب بارتقاء العلاقات الاقتصادية مع ايران الي مستوي العلاقات السياسية و اضاف ان البلدين بامكانهما أن يتعاونا في مجال النقل و النظام المصرفي و المقاولات و كذلك انشاء شركات مشتركة.

ودعا الي اقامة معارض مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا و ايران واضاف انه و بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري بمساعدة ايران، فان هناك العديد من معامل في سوريا بحاجة الي اعادة البناء لاستئناف الانتاج فيها.

واكد حمشو: اننا نكن احتراما كبيرا للتضحيات التي قدمتها ايران لمكافحة الارهاب الدولي في سوريا.

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