تنفيذ مشاريع كهرومائية في باكستان

وبين بيكي سير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية وباكستان وذلك في حوار خاص اليوم السبت مع مراسل ارنا في بيشاور وقال ان البلدين بأمكانهما اقامة علاقات ودية متقاربة في جميع المجالات مبنية علي حسن الجوار.

واضاف ان المسئولين في البلدين يدركون اهمية العلاقات بينهما وان زيارة الرئيس 'حسن روحاني' العام الماضي لباكستان وكذلك زيارة وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' بداية تشكيل الحكومة الحالية كل ذلك دليلا علي الارادة القوية بين البلدين لتنمية علاقاتهما في جميع المجالات.

واشار بيكي الي الامكانيات التي تتمتع بها ولاية خيبر بختونخواه وقال ان المستثمرين الايرانيين بأمكانهم الاستثمار في قطاعات النفظ والغاز والزراعة والبتروكيماويات والسيلكون والمواد الغذائية والصناعات البلاستيكية و مواد البناء.

واضاف القنصل الايراني في بيشاور ان احتياطيات ولاية خيبر بختونخواه المنجمية كثيرة وان ايران تمتاز بخبرات قيمة في هذا المجال يمكنها تقديمه للولاية مؤكدا انه لتنمية العلاقات الثنائية يجب علي التجار الباكستانيين والاقتصاديين في ذلك البلد رفع مستوي التعاون مع نظرائهم في ايران.

واعتبر بيكي المنتجات الايرانية لها سوقها الخاص هناك مطالبا التجار بتصدير السجاد اليدوي و الالي والسيراميك والاسمنت الي باكستان.

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