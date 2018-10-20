إطلاق اول فرن لإنتاج البنزين في مصفاة «نجمة الخليج الفارسي»

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لشركة «نجمة الخليج الفارسي» أضاف دادوَر بأنّ حجم انتاج البنزين سيبلغ 40 مليون لتر يومياً حتي 20 مارس 2019.

و وصف دادوَر هذه المصفاة بأنها الاولي في انتاج البنزين علي مستوي البلاد معرباً عن أمله بأن تُبذَل كل الجهود لتوفير هذه المادة الاستراتيجية.

وشكر المدير التنفيذي لشركة «نجمة الخليج الفارسي» مهندسي وعمال المصفاة مؤكداً علي عدم توقّف العمل الانتاجي فيها أو التأخير في نشاطها الانتاجي الرامي الي بلوغ أهداف النظام العليا ونيل رضا الشعب.

ويسع هذه المصفاة لانتاجُ 360 الف برميل يومياً من السوائل الغازية في إطار ثلاث مراحل كل مرحلة تُنتج 120 الف برميل من البنزين والديزل والغاز السائل و وقود المحركات النفاثة في بندر عباس جنوب ايران.

وتضم مصفاة «نجمة الخليج الفارسي» وحدات للتقطير وتنقية الغاز السائل وعملية خلق التوازن في المادة وعملية تنقية البنزين قبل انتاجه فضلاً عن عملية المصاوغة وعملية تنقية الكيروسين والديزل بهدف انتاج البنزين والغاز السائل و وقود المحركات النفاثة.

ويتم تزويد المصفاة بالمواد التي تحتاج اليها عبر انبوب بطول 485 كيلومتراً من مصفاة بارس جنوبي الغازية إضافة الي ضخ 240 الف برميل من السوائل الغازية من منطقة «عسلوية» (جنوب ايران) الي مصفاة نجمة الخليج الفارسي.

وقد تم تدشين المرحلة الثانية من المراحل الثلاث لمصفاة نجمة الخليج الفارسي علي يد الرئيس الايراني حسن روحاني لكي تنتج يومياً 36 الف لتر من مادة البنزين.

وقد حالت منتجات هذه المصفاة دون خروج العملة الصعبة من البلاد بمقدار 15 مليون دولار يومياً بفضل انتاجها البنزين والديزل والغاز السائل.

انتهي** ع ج** 1837

