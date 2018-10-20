السفير الايراني لدي جنوب افريقيا :

هناك ارادة قوية لتنمية العلاقات بين طهران وبريتوريا

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعتبر السفير الايراني لدي جنوب افريقيا 'محسن موحدي قمي' العلاقات السياسية بين البلدين مهمة وعلي اعلي المستويات وقال: ان المسئولين في البلدين حريصان علي تنميتها لتشمل العلاقات الثقافية والاقتصادية كذلك.

واضاف قمي في حوار مع ارنا ان العلاقات بين ايران وجنوب افريقا مرت بمنعطفات فقبل انتصار الثورة الاسلامية كانت ايران شرطي المنطقة نيابة عن الغرب في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية وكان دور افريقيا الجنوبية مهما للغرب في الوقوف امام المد الشيوعي فكان البلدان تربطهما آنذاك علاقات سياسية للوقوف امام نفوذ الاتحاد السوفيتي والمد الشيوعي في المنطقة وكذلك حاجة بريتوريا للنفط الايراني ولكن علاقاتهما الدبلوماسية كانت علي مستوي القنصليات في البلدين.
وبعد انتصار الثورة الاسلامية حصل هناك تعارض في الايديولوجيات بين البلدين فتم قطع العلاقات مع جنوب افريقيا بأمر من الامام الخميني (رض) بسبب نظامها العنصري الحاكم وبعد انهيار النظام العنصري هناك اخذت العلاقات بين البلدين منحي جديدا وقام مسؤولو البلدين بعدة لقاءات ومنها زيارة 'مك وتو' زعيم حزب 'كل افريقيا' في العام1990 ونلسون مانديلا في العام 1992 لطهران وعدد من دبلوماسيي الخارجية الايرانية لبريتوريا واعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم رفع العلم الايراني في جوهانسبورغ.
واعتبر السفير الايراني لدي جنوب افريقيا العلاقات الحالية بين البلدين علي اعلي المستويات حيث قام وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' خلال العام الاخير بزيارتين الي بريتوريا التقي خلالها المسئولين وبحث معهم جميع القضايا المشتركة.
واضاف موحدي انه وخلال تسليم اوراق اعتماد السفير الجنوب افريقي اعتبر الاخير العلاقات بين البلدين مهمة وان البلدين ساند احدهما الاخر في المحافل الدولية سياسيا وقانونيا متمنيا تنمية العلاقات في المجالات الثقافية والاقتصادية ايضا.
وفيما يتعلق بالسياسية الخارجية في جنوب افريقيا قال السفير الايراني ان مواقفها كانت بناءة حيال القضايا التي تهم ايران ومنها ترحيبها بقرار محكمة لاهاي فيما يخص دعوي ايران لنقض امريكا 'معاهدة المودة' وكذلك مساندتها الاتفاق النووي وكذلك اعلانها التعاون مع ايران في مجال مكافحة الارهاب.
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هناك ارادة قوية لتنمية العلاقات بين طهران وبريتوريا

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