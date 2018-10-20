خلال إجتماع مجلس FATF الإداري في باريس

مساعي ايران لتأطير نظامها المصرفي لفتت انتباه العالم

لندن/20 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – كتب سفير ايران لدي لندن حميد بعيدي نجاد علي صفحته في موقع تويتر مساء أمس الجمعة: إنّ تمديد تعليق ايران من القائمة السوداء للعمل المصرفي والمالي بيّن النتائج المؤثرة التي أفرزتها جهود مجلس الشوري الاسلامي وباقي مؤسسات البلاد لتأطير العمل المصرفي والمالي الايراني وفق المعايير الدولية.

وكتب بعيدي نجاد: إنّ هذا التوجّه الايراني لفت انتباه العالم، مشيراً الي الفشل الأمريكي الإسرائيلي والنجاح الايراني في تمديد تعليق البلاد من القائمة السوداء لفريق الإجراءات المالية والمصرفية FATF.
وكان فريق الإجراءات المالية FATF في ختام إجتماعه الذي إنعقد في باريس واستمر ستة أيّام، قد مَنح ايران فرصة 4 أشهر حتي فبراير 2019 لإكمال ما تبقي من إجراءات عليها القيام بها.
وسيقوم فريق الإجراءات المالية بدراسة الملف الايراني بالكامل بعد قيام ايران بالمصادقة علي اللوائح الأربع المعروفة بلوائح FATF بشكل نهائي ليؤكّد تطابقها مع معاييره المحددة.
وكانت الولايات المتحدة ومعها دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والأرجنتين والكيان الصهيوني بذلت كل ما بوسعها للحيلولة دون تمديد تعليق ايران من القائمة السوداء لفريق الإجراءات المالية لكنها لم تنجح في بلوغ ذلك وايران هي التي حققت الإنتصار.
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مساعي ايران لتأطير نظامها المصرفي لفتت انتباه العالم

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