مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية:

تمديد تعليق ايران من قائمة FATF السوداء نجاح لها في الشأن المصرفي

طهران/20 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قالت مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية لَعيا جُنيدي: إنّ تمديد تعليق ايران من قائمة الدول التي تشملها العقوبات المالية والمصرفية في (FATF) يُعتبر نجاحاً سجّلته ايران في مواجهاتها القانونية الذكية القائمة علي معايير الشرعية الدولية في مواجهة الحكومة الأمريكية.

وأضافت جُنَيدي في مقابلة أجراها الموقع الإعلامي للحكومة بأنّ إقرار اللوائح الأربع يساعد البلاد في التمتع بنظام وأداء مصرفي أفضل ويوفر لها إمكانية تقليص حجم النقل المالي ذي الصلة بالجرائم المالية داعية الي ضرورة تحسين النظام المصرفي والمالي الايراني والحفاظ علي أمن العلاقات المصرفية والمالية.
وقالت جنيدي: إنّ مساعي الحكومة لم تأتِ لتلبية طلب فريق الإجراءات المالية (FATF) فحسب بل كان الهدف منها التوصل الي تداول ونظام مصرفي أكثر نزاهة.
وإعتبرت جنيدي تمديد هذا التعليق بأنه سبيل الي الحفاظ علي العلاقات المصرفية الدولية وتمهيداً لإعداد تنظيمات مالية جديدة ستتبناها ايران في تداولها المالي المصرفي مع باقي الدول كروسيا والدول الاوروبية والصين ودول الجوار.
وأعربت مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية عن إعتقادها بأنّ هذا التمديد سيكون مساعدة كبري ممهدة لايجاد آلية مصرفية ومالية تتماشي مع المقترحات الاوروبية.
وأردفت جُنَيدي بأنّ ايران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وانتهاك هذا البلد لقرار2231 الصادر عن مجلس الأمن بدأت بمجموعة إجراءات قائمة علي الشرعية الدولية.
كما أشادت جنيدي بتسجيل ايران نجاحاً في المواجهة القضائية الدولية وحصولها علي مسايرة دولية.
وقالت مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية: إنّ جميع هذه المنجزات تُسجّل للشعب الايراني العظيم وتعود عليه بنتائج ايجابية ومثمرة فيما يخص العلاقات الدولية والأسواق والنشاط الإقتصادي والعاملين فيه.
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تمديد تعليق ايران من قائمة FATF السوداء نجاح لها في الشأن المصرفي

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