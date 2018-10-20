ايران تتوج ببطولة المسابقات الدولية للرياضيات في بريطانيا

وفي اليوم الاخير من هذه المنافسات، اعلن مدير مركز الرياضيات في طهران 'مصطفي نوري' في حديث لمراسل ارنا، إنه تم اختيار 51 تلميذا ايرانيا من كافة ارجاء البلاد للمشاركة في مسابقات الرياضيات.

واضاف ان هذه المسابقات نظمت بشكل متزامن في ست دول و ان الطلبة الايرانيين من كافة الفئات العمرية شاركوا في منافسات بريطانيا .

وفيما اشار الي مشاركة طلبة من امريكا و بلغاريا و الهند و استراليا في منافسات بريطانيا واضاف ان البعثة الايرانية تبوأت المركز الاول في تقلد الميداليات وفاز بلقب بطولة هذه المسابقات.

وتابع قائلا ان التلامذة الايرانيين النخب حصدوا ثلاثين ميدالية ذهبية و 38 ميدالية فضية الي جانب 39 ميدالية برونزية كما تم اختيار ثلاثة عشر منهم للمشاركة في هذه المنافسات المقرر تنظيمها العام المقبل في جامعة ملبورن الاسترالية.

يذكر ان الطلبة المشاركين في هذه المنافسات هم من الفئات العمرية تتوزع من 12 الي 16 عاما و كانوا قد شاركوا في دورة تعليمية مكثفة لتعلم الانجيليزية قبل ايفادهم الي بريطانيا.

وبدأت هذه المنافسات الاربعاء الماضي في تسع مراحل مختلفة في اطار مجموعة 'رويال الكساندرا البرت اسكول' التعليمية .

وشارك الطلبة الايرانيون لحد الان في 23 دورة من هذه المسابقات و تمكنوا خلال السنوات العشر الاخيرة من اقتناص اكثر من 700 ميدالية.

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