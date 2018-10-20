ايران تتوج ببطولة المسابقات الدولية للرياضيات في بريطانيا

لندن/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- فاز التلامذة الايرانيون الموهوبون بلقب بطولة المنافسات الدولية للرياضيات في بريطانيا.

وفي اليوم الاخير من هذه المنافسات، اعلن مدير مركز الرياضيات في طهران 'مصطفي نوري' في حديث لمراسل ارنا، إنه تم اختيار 51 تلميذا ايرانيا من كافة ارجاء البلاد للمشاركة في مسابقات الرياضيات.
واضاف ان هذه المسابقات نظمت بشكل متزامن في ست دول و ان الطلبة الايرانيين من كافة الفئات العمرية شاركوا في منافسات بريطانيا .
وفيما اشار الي مشاركة طلبة من امريكا و بلغاريا و الهند و استراليا في منافسات بريطانيا واضاف ان البعثة الايرانية تبوأت المركز الاول في تقلد الميداليات وفاز بلقب بطولة هذه المسابقات.
وتابع قائلا ان التلامذة الايرانيين النخب حصدوا ثلاثين ميدالية ذهبية و 38 ميدالية فضية الي جانب 39 ميدالية برونزية كما تم اختيار ثلاثة عشر منهم للمشاركة في هذه المنافسات المقرر تنظيمها العام المقبل في جامعة ملبورن الاسترالية.
يذكر ان الطلبة المشاركين في هذه المنافسات هم من الفئات العمرية تتوزع من 12 الي 16 عاما و كانوا قد شاركوا في دورة تعليمية مكثفة لتعلم الانجيليزية قبل ايفادهم الي بريطانيا.
وبدأت هذه المنافسات الاربعاء الماضي في تسع مراحل مختلفة في اطار مجموعة 'رويال الكساندرا البرت اسكول' التعليمية .
وشارك الطلبة الايرانيون لحد الان في 23 دورة من هذه المسابقات و تمكنوا خلال السنوات العشر الاخيرة من اقتناص اكثر من 700 ميدالية.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

علمي آموزشي

مسابقات الرياضيات

الطلبة الايرانيون

بريطانيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تتوج ببطولة المسابقات الدولية للرياضيات في بريطانيا

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

الأُردنيّون يتَدفَّقون إلي دِمَشق بالآلاف.. لماذا يَتساءَلون: مَن كانَ تَحتَ الحِصار دِمَشق أم عمّان؟

الأُردنيّون يتَدفَّقون إلي دِمَشق بالآلاف.. لماذا يَتساءَلون: مَن كانَ تَحتَ الحِصار دِمَشق أم عمّان؟

تمديد تعليق ايران من قائمة FATF السوداء نجاح لها في الشأن المصرفي

مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية:

تمديد تعليق ايران من قائمة FATF السوداء نجاح لها في الشأن المصرفي

ايران تتوج ببطولة المسابقات الدولية للرياضيات في بريطانيا

ايران تتوج ببطولة المسابقات الدولية للرياضيات في بريطانيا

بعد اعتراف السعودية بقتله.. ناشطون: أين جثة خاشقجي؟

بعد اعتراف السعودية بقتله.. ناشطون: أين جثة خاشقجي؟

ناشطون: ابن سلمان قاتل خاشقجي.. وتغريدة القحطاني `دليل`

ناشطون: ابن سلمان قاتل خاشقجي.. وتغريدة القحطاني 'دليل'

موضوعات مرتبط