ناشطون: ابن سلمان قاتل خاشقجي.. وتغريدة القحطاني 'دليل'

طهران / 20 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - قال ناشطون إن إرسال طبيب شرعي، ومسؤولين في الاستخبارات مقربين من ابن سلمان إلي اسطنبول لقتل خاشقجي، لا يمكن تفسيره سوي بأنه أمر من ولي العهد نفسه.

قال ناشطون إن بيان الحكومة السعودية الذي أدان 18 مواطنا بقتل الكاتب جمال خاشقجي، لا يغير من نتيجة أن المتهم الأول بالجريمة هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح ناشطون أن ولي العهد قدم عددا من رجالاته ككبش فداء لينجو من الاتهام بقتل خاشقجي، وعلي رأس من تمت إقالته نائب رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية، اللواء أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير، سعود القحطاني.
وأعاد ناشطون نشر تغريدة لسعود القحطاني، قالوا إنها دليل علي تورط ابن سلمان بقتل خاشقجي، وأنه المسؤول الأول عن الجريمة.
ففي منتصف آب/ أغسطس من العام الماضي، رد القحطاني عبر حسابه الرسمي علي مغرد انتقده بسبب طرحه، ليقول له: 'وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟'.
وتابع: 'أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين.'.
وقام ناشطون بتوثيق تغريدة سعود القحطاني، لتوقعهم أن يقوم الأخير بحذفها.
وقال ناشطون إن إرسال طبيب شرعي، ومسؤولين في الاستخبارات مقربين من ابن سلمان إلي اسطنبول لقتل خاشقجي، لا يمكن تفسيره سوي بأنه أمر من ولي العهد نفسه.
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ناشطون: ابن سلمان قاتل خاشقجي.. وتغريدة القحطاني

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