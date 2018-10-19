نائب عراقي يدعو لتخفيض تأشيرة الزوار الايرانيين

وقال خلاطي في بيان نقله عنه مكتبه الاعلامي، اليوم الجمعة، انه 'في الوقت الذي نعيش فيه اجواء الزيارة الاربعينية حيث تتجلي صور التضحية والفداء من اجل القيم الانسانية النبيلة وحيث يقف ابناء العراق مواكبا وافرادا في طريق الخدمة والكرم والسخاء الي زوار سيد الشهداء عليه السلام'.

واضاف 'ان غالبية الزوار من خارج العراق هم من ابناء الشعب الايراني الذي وقف الي جانب الشعب العراقي في حربه ضد الارهاب والتطرف وزمرة داعش الارهابية وبالنظر الي الظرف الاستثنائي الناتج عن انخفاض العملة الايرانية المحلية امام العملة العراقية ندعو الحكومة العراقية الي تخفيض مبلغ التأشيرة بالشكل الذي يمكن الزوار من دفع تكاليفها ولهذه الفترة المحدودة' .

وأكد خلاطي 'كما ندعو اصحاب سيارات الاجرة والحافلات الناقلة الي مراعاة هذا الجانب بما يعكس المحبة للزائرين والكرم عند الشعب العراقي'.

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