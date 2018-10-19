جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلي سورية ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق لهما.

وافادت 'سانا' انه جري خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سورية وخاصة علي المسار السياسي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي حيث أعرب لافرينتييف عن ارتياح الجانب الروسي للإيجابية التي تبديها دمشق وانفتاحها علي كل ما من شأنه المساهمة في المضي قدماً وتحقيق التقدم المنشود علي هذا المسار مؤكداً أن هذا الأمر يساعد في سحب الذرائع من بعض الدول التي تمارس ضغوطاً كبيرة بغية عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لكي تتمكن لاحقاً من تحميل دمشق وحلفائها مسؤولية ذلك.



وأكد الرئيس الأسد أن بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها علي السوريين وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم لافتا إلي أن سورية مستمرة في العمل مع كل من لديه الإرادة الحقيقية للقضاء علي الإرهاب وإعادة الاستقرار وفي الوقت نفسه متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.



كما تطرق الحديث إلي موضوع عودة السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم حيث أكد الرئيس الأسد أن عودة السوريين إلي بلدهم هي هدف أساسي ومن الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة وهي مستمرة في العمل علي تأمين كل ما يلزم لعودتهم.



وعرض لافرينتييف علي الرئيس الأسد نتائج جولته التي شملت عدداً من الدول العربية قبل زيارته الي دمشق مؤكداً أن بلاده تسعي من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلي تبادل الآراء حول قضايا المنطقة وخاصة العملية السياسية في سورية واستكمال معركة القضاء علي الإرهاب بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ علي وحدة سورية واستقلالها.



انتهي ** 2342

