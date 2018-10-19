بصمات العدو واضحة في حادث إختطاف عدد من حرس الحدود الإيرانيين

وأكد طلعت مساء اليوم الجمعة في تصريح لمراسل إرنا في إسلام آباد، ضرورة انزال أشد العقوبات بحق تنظيم ما يسمي بـ'جيش العدل' الإرهابي وذلك عبر اتخاذ إجراء أمني وعسكري مشترك بين باكستان وإيران.

كما شدد علي ضرورة إدانة إختطاف حرس الحدود الإيرانيين من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لأنه فعل غير إنساني.

وفيما أشار الي العديد من الهجمات الإرهابية التي سابقا علي المناطق الحدودية بين باكستان وإيران والتي تسببت في الكثير من المتاعب للبلدين، شدد هذا الخبير في الشؤون الدفاعية في باكستان، ان إتخاذ إجراءات كهذه يهدف بالتأكيد الي المساس بالعلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف هذا الجنرال المتقاعد في الجيش الباكستاني، ان موقف تنظيم 'جيش العدل' الارهابي المعادي للشيعة والمناهض لإيران ، يظهر بأنه ثمة أياد خفية تدعمهم.

وفي ختام حديثه، عبر الجنرال المتقاعد طلعت مسعود عن أمله في تحرير المختطفين الإيرانيين في غضون الأيام المقبلة وذلك عبر تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين.

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