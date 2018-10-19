مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة يستضيف؛

إجتماع التحديات وفرص التجارة بالعملة الوطنية

أنقرة/19 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- انعقد اليوم الجمعة، إجتماع 'التحديات وفرص التجارة بالعملة الوطنية' بحضور مسؤولين وخبراء من إيران وتركيا وروسيا والهند في مركز 'ايرام' للدراسات الإيرانية في أنقرة.

وناقش المسؤولون وأصحاب الرأي في المجال الإقتصادي من الدول الأربع المشاركة خلال هذا الإجتماع التخصصي، سبل تعزيز التجارة باستخدام العملة الوطنية والحد من خطورة التجارة بين مختلف الأطراف والقيود الموجودة في مجال التجارة عبر استخدام العملات الوطنية وحذف الدولار في إطار المبادلات المالية.
وقال الخبير الإيراني من مؤسسة الأبحاث المالية والمصرفية التابعة للمصرف المركزي 'رسول خوانساري' المشارك في هذا الإجتماع، ان أميركا وبسبب إستخدام الدولار علي صعيد التجارة الدولية علي نطاق واسع، باتت تستخدمه كسلاح وورقة ضغط في إطار علاقاتها وآلية لفرض الحظر علي الدول الأخري مما يبعث علي القلق ويتسبب في ظهور إضطرابات جادة علي صعيد نظام الإقتصاد الدولي.
وأكد، ان الإجراءات الأميركية في فرض الحظر علي إيران وروسيا وتركيا وكذلك فرض بعض القيود الإقتصادية علي الصين والهند والإتحاد الأوروبي، أظهر أكثر فأكثر الضرورة الماسة لإستخدام عملات صعبة بديلة لا سيما إستخدام العملات الوطنية.
واعتبر إتفاق إيران مع تركيا والصين وروسيا في إستخدام العملة الوطنية في التجارة الأجنبية بأنه 'خطوة تطبيقية' في هذا الصدد مؤكدا ان؛ التجارة بالعملة الوطنية من شأنها أن تؤدي الي التنويع في التجارة والتقليل من التداعيات السلبية للحظر الأميركي.
وفي سياق متصل، أكدت مستشارة رئيس الجمهورية التركي للشؤون الإقتصادية 'خديجة كاراهان' خلال هذا الإجتماع، ان هذه المبادرة من شأنها أن تؤدي الي تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الدول النامية وأن توفر بيئة تجارية مستقرة ومستقلة.
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اقتصاد

التجارة بالعملة الوطنية

أنقرة

الحظر الأميركي

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إجتماع التحديات وفرص التجارة بالعملة الوطنية

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