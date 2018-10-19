أكثر من مئة مصاب في جمعة `غزة تنتفض والضفة تلتحم`

وأكدت وزارة الصحة في غزة اصابة 115 فلسطينيا بالرصاص الحي في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة بينهم مراسل صحفي.

وقال مراسلنا ان طائرات الاستطلاع الاسرائيلية المسيرة اطلقت صواريخها في رفح وخانيونس ما ادي الي اصابة اربعة فلسطينيين بجراح وصفت جراح اثنين منهم ببالغة الخطورة.

واقتحم شباب غزة الحدود اكثر من مرة في جباليا وغزة وخانيونس وسط اطلاق نار كثيف من جيش الاحتلال الذي حشد عشرات الدبابات علي طول الحدود.

كما نجح الشباب في اطلاق عشرات البالونات الحارقة نحو الحدود وسط محاولات صهيونية لإسقاطها دون جدوي.

ووصل عشرات الالاف من الفلسطينيين الي خمسة مخيمات علي طول الحدود تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في جمعة غزة تنتفض والضفة تلتحم.

من جانبه أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان علي وحدة الشعب الفلسطيني في مسعاه لاستعادة حقوقه موجها رسالة للاحتلال الذي كان يهدد بالحشود والقصف بأن غزة صامدة مسيراتها مستمرة .

وأضاف علي هامش مسيرات العودة :' رسالتنا نوجهها للاحتلال الذي كان يهدد بالحشود والقصف ونقول له إننا هنا صامدون ومسيراتنا متواصلة'.

ورأي رضوان أن اي اعتداء من الاحتلال علي غزة سيكون وبالاً عليه مؤكدا ان لا صفقات لوقف مسيرات العودة ولن نبادل حق التظاهر بتمرير شحنات السولار إلي غزة.

وأكد رضوان أن فصائل المقاومة كافة موحدة في مواجهة الاحتلال وان أي طرف لم يطلب من حماس او من الهيئة المنظمة لمسيرات العودة وقفها والمصريون أكدوا علي حق الفلسطنيين بالتظاهر.

من جهتها دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة الي استمرار التظاهرات معلنة أن الجمعة القادمة 26 أكتوبر ستكون جمعة 'غزة صامدة وما بتركعش (ولا تركع)' داعيا الي مشاركة الجماهير فيها.

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