السيد نصر الله: إدارة ترامب وحكام السعودية في وضع صعب جدا

وافادت 'المنار' ان السيد نصرالله أطلّ بمناسبة الإحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم- مدارس المهدي (عج) . وتحدث في بداية الكلمة عن دور وتطور المؤسسة وقال إن”جهود وتضحيات كبيرة جداً حصلت منذ إنطلاقة هذه المؤسسة، وهذه ثمار جهود الجميع كتفا بكتف ويدا بيد”، مشيراً الي”دور الشيخ مصطفي قصير الذي بذل في سبيلها خلاصة عمره”.

وأضاف السيد نصر الله:” انا أؤمن بهذه المؤسسة وأراهن عليها وعلي دورها وموقعها في هذه المسيرة”، ولفت إلي”أننا اليوم أفضل من أي زمن مضي وسنكون كذلك رغم كل الصعوبات التي تحيط بنا”.

وركز سماحته علي أهمية صنع الإنسان وإعطاء الاولوية للتربية ومن ثم التعليم ، وتابع:”نحن مسيرة في كل مؤسساتها وبرامجها وتشكيلاتها تسير الي الامام رغم رهانات الاعداء ورغم العقوبات”مؤكدا انه “علي كل المستويات السياسية والامنية والمعنوية والمالية والشعبية والاجتماعية والمالية والمحلية والاقليمية نحن افضل من اي زمن مضي”.

واعتبر سماحته ان”اميركا واسرائيل يستخدمان العلم والتطور التكنولوجي لاذلال الشعوب والحكام”، مضيفا “اليوم بدل ان تُدفع الاموال علي التعليم والمستشفيات وفرص العمل تنفق مئات المليارات علي الحروب بلا طائل وتدمير المجتمعات خدمة لاسرائيل، واليوم تنفَق مئات المليارات لاسترضاء “السيد الاميركي” لوصول فلان الي العرش او بقاء فلان في العرش”.

وفي الموضوع الفلسطيني قال سماحته إن”الفلسطينيين في غزة ليس لديهم خيار آخر سوي الوقوف والصمود والمواجهة والعدو يضعهم بين خيارين إما القتال او الموت جوعا”، ورأي أن ما يجري خلال الساعات والايام المقبلة مهم جدا لقطاع غزة ومهم جدا للمنطقة.

وفي قضية الخاشقجي قال سماحته إن “الحدث يكبر وإدارة ترامب محشورة بشكل كبير والحكام في السعودية في وضع صعب جدا وهناك أزمة دولية وشكل من أشكال المقاطعة”.

وتوجه السيد نصر الله لحكام السعودية قائلا:” اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف الحرب علي اليمن”.

وفي موضوع تشكيل الحكومة قال إن “ايران لا تتدخل في الشأن الحكومي اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، ونحن لا نفرض قرارنا علي التيار ولا علي رئيس الحكومة المكلف ولا علي القوي السياسية، فتشكيل الحكومة شأن لبناني”.

واضاف”الواضح أن التعقيد الحكومي هو تعقيد داخلي، والحديث عن الاحجام والحقوق، هناك امور متعلقة بالحقائب وبتوزير بعض الجهات لا زالت عالقة ، ومحاولة تصوير ان حزب الله يشكل الحكومة ويوزع الحقائب خاطئ ولا يستند لوقائع “.

واشار السيد نصر الله ان لدينا إشكالا علي كل الطريقة التي تم فيها مقاربة تشكيل الحكومة في الاعلام. وتابع “من الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا وايجابيات مهمة وتقدم مهم حصل علي مستوي تشكيل الحكومة، ولكن لا ننصح أحداً أن يضع مهلا زمنية”. وقال: ندعو الله ان يوفق المسؤولين (في التشكيل) والمطلوب من الكل ان يتعاون ويتواضع ونحن كثنائي تواضعنا منذ البداية.

انتهي ** 2342

