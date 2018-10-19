قمة منتدي `آسيا-أوروبا` تؤكد دعمها للاتفاق النووي مع ايران

وجاء في البيان الصادر عن القمة وفقا لما اوردته 'سبوتنيك': 'جدد القادة، بالنسبة لإيران، إعلان دعمهم الجماعي للحوار الدبلوماسي وخطة العمل الشاملة المشتركة، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في قراره 2231، والتي تعمل وتحقق هدفها، وبالتحديد تأمين الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني'.

وأضاف البيان: 'وحدد القادة بأنه بالتوازي مع تنفيذ إيران التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بشكل كامل وفعال، يعتبر إلغاء العقوبات، بما في ذلك العواقب الناتجة عنها، جزءا لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة. الحفاظ علي الاتفاق النووي مع إيران هو مسألة التزام بالاتفاقيات الدولية وتعزيز للأمن الدولي والسلام والاستقرار'.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين 'السداسية الدولية' كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلي هذه الصفقة. فيما أصرت باقي أطراف الاتفاق علي الاستمرار فيه.



من جانب آخر، رفض الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، فيما أعلنت إيران أنها ستلتزم بالاتفاق مقابل التزام الدول الأوروبية به وتقديم الضمانات لإيران.

الجدير بالذكر أن قمة 'آسيا-أوروبا' تعقد مرة كل عامين، وهذا العام تجري فعالياتها تحت شعار 'أوروبا وآسيا شريكان عالميان في حل المشاكل العالمية' تناقش الآفاق المستقبلية لتطوير هذا المنتدي والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون العملي في المحاور ذات الأولوية. كذلك سيجري في القمة تبادل الآراء حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية الملحة.

