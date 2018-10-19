المدعي العام في طهران:

أميركا تحاول تقديم صورة مشوهة عن الأوضاع الأمنية في إيران

طهران/19 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد المدعي العام في طهران 'عباس جعفري دولت آبادي'، ان العدو يهدف لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد والايحاء بعدم توفر الامن فيها.

وقال جعفري دولت آبادي، خلال إجتماعه بمساعدي النائب العام في طهران والمدعين العامين في المحافظات ان، ان الأحداث التي وقعت خلال الشهرين الماضيين بما فيها الحادث الإرهابي في أهواز و(اختطاف عدد من حرس الحدود في) ميرجاوة وأحداث مماثلة لها، تظهر بان أميركا تسعي وراء تنفيذ مخطط لها لتقديم صورة مشوهة عن الأوضاع الأمنية في إيران والإيحاء للشعب الإيراني بأنه لا أمن في البلاد وان الحكومة غير قادرة علي ضمان الأمن.
واضاف، العدو أضحي اليوم يفصح عن أهدافه بصورة علنية؛ مما يستدعي التحلي بمزيد من الوعي لإحباط محاولاته الرامية الي المساس بأمن البلاد.
كما أكد ان تصعيد الضغوط الإقتصادية وفرض الحظر ضد إيران، يعد من الأهداف الأخري للعدو ليطيح بها كما اطاح بالاتحاد السوفيتي من قبل (في عهد غورباتشوف) مشددا علي ان؛ 'إيران لا تقارن مع الاتحاد السوفيني في فترة رئاسة غورباتشوف لأن الشعب الإيراني الواعي متواجد دوما علي الساحة مما اضطر العدو الي تصعيد الضغوط الإقتصادية علي إيران لتحقيق أهدافه'.
ولفت المدعي العام في طهران الي ان، الحيلولة دون تقدم إيران في المجال النووي والصاروخي، يشكل ستراتيجية أخري للعدو.
وأضاف، ان العدو يسعي وراء تصعيد الحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية عبر إثارة بعض المزاعم حول إنتهاك إيران لحقوق الإنسان؛ وفي الوقت ذاته، باتت أميركا تحتضن الإرهابيين وتتدخل في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة وتسعي وراء إثارة أجواء نفسية.
وفي جانب آخر من حديثه، أكد المدعي العام في طهران ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد الإقتصادي، مشددا علي ان مكافحة الفساد تشكل واحدة من أهم القضايا في البلاد.
وفي سياق متصل، أشار الي أصدار 63 دعوي قضائية وإصدار الأحكام بحق 30 شخصا من المتورطين في ملفات الفساد الإقتصادي في البلاد مضيفا ان، 160 شخصا مطلوبين قانونيا وفقا لهذه الدعاوي القضائية.
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أميركا تحاول تقديم صورة مشوهة عن الأوضاع الأمنية في إيران

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