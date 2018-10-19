وفاة 3 ملاحین من طاقم سفینة شحن ایرانیة بسبب التسمم

باكو / 19 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن السفیر الایرانی فی باكو جواد جهانغیر زادة عن تسمم ملاحی سفینة شحن ایرانیة فی بحر قزوین، لافتا الي وفاة 3 من افراد الطاقم البالغ عددهم 12 ملاحا.

وقال جهانغیر زادة فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الیوم الجمعة، ان طاقم سفینة الشحن 'ناز مهر' الذین كانوا قد اصیبوا بالتسمم قد نقلوا من قبل قوات خفر السواحل بجمهوریة اذربیجان الي مستشفي فی باكو الا ان 3 منهم قد فارقوا الحیاة قبل الوصول الي المستشفي.
واضاف، ان جمیع افراد الطاقم هم ایرانیون ما عدا الكابتن وهو اوكرانی الجنسیة.
وقال السفیر الایرانی، ان السفینة كانت تحمل الحبوب وكانت تبحر فی القسم الاوسط لبحر قزوین فی طریقها من میناء اوكتاو (فی كازاخستان) الي میناء حوسان (فی جمهوریة اذربیجان).
واوضح بان الحالة الصحیة للملاحین الثمانیة المتسممین ماضیة نحو التحسن، وقال ان التحقیقات جاریة لمعرفة السبب فی التسمم.
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وفاة 3 ملاحین من طاقم سفینة شحن ایرانیة بسبب التسمم

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