مجموعة العمل المالي الدولية تمنح ايران مهلة 4 اشهر

طهران / 19 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اقرت مجموعة العمل المالي الدولية 'FATF' بان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت تقدما في سياق تطبيق 'برنامج العمل' ومنحتها مهلة 4 اشهر لاستكمال الاصلاحات.

وافادت رويترز ان مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) قالت يوم الجمعة إن أمام إيران حتي فبراير شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية.
وجاء في بيان للمجموعة ان ”مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في تعليق الإجراءات المضادة... بيد أن فاتف تعبر عن خيبة أملها من أن الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ وتتوقع أن تمضي إيران قدما في مسار الإصلاح بسرعة“.
يذكر ان محاولات الولايات المتحدة الاميركية فشلت في اعادة فرض اجراءات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية 'فاتف'.
وافاد الموقع الالكتروني للحكومة الايرانية ان محاولات اميركا في اجتماع 'فاتف' لاعادة فرض اجراءات مضادة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
ووفقا للانباء الواصلة فقد بذل الوفد الاميركي للاجتماع جهودا محمومة لاعادة تفعيل الاجراءات المضادة التي جري تعليقها قبل اكثر من عامين.
وقد فشلت هذه المحاولات في ضوء رؤية الغالبية الساحقة من اعضاء المجموعة المخالفة للموقف الاميركي.
وكان اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية 'فاتف' بشان مكافحة غسيل الاموال، قد انطلق يوم الاحد الماضي في باريس بمشاركة اكثر من 800 مسؤول مندوب عن 204 دول ومنظمات دولية منها صندوق النقد الدولي ومنظمة الامم المتحدة والبنك العالمي.
وفي هذا الاجتماع الذي يختتم اليوم الجمعة تم البحث في 140 تقريرا حول القضايا المهمة بهدف الحفاظ علي سلامة النظام المالي والمشاركة في الامن العالمي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

فاتف

مهلة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجموعة العمل المالي الدولية تمنح ايران مهلة 4 اشهر

معظم المشاهدات

السفير الايراني: محور عمل قنصلياتنا في العراق سيكون اقتصاديا

السفير الايراني: محور عمل قنصلياتنا في العراق سيكون اقتصاديا

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

قواتنا المسلحة جاهزة للرد علي المعتدين بحزم اينما كانوا

مساعد رئيس الجمهورية:

قواتنا المسلحة جاهزة للرد علي المعتدين بحزم اينما كانوا

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

امير عبد اللهيان :

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

أحدث الأخبار

قمة منتدي `آسيا-أوروبا` تؤكد دعمها للاتفاق النووي مع ايران

قمة منتدي 'آسيا-أوروبا' تؤكد دعمها للاتفاق النووي مع ايران

أميركا تحاول تقديم صورة مشوهة عن الأوضاع الأمنية في إيران

المدعي العام في طهران:

أميركا تحاول تقديم صورة مشوهة عن الأوضاع الأمنية في إيران

وفاة 3 ملاحین من طاقم سفینة شحن ایرانیة بسبب التسمم

وفاة 3 ملاحین من طاقم سفینة شحن ایرانیة بسبب التسمم

مجموعة العمل المالي الدولية تمنح ايران مهلة 4 اشهر

مجموعة العمل المالي الدولية تمنح ايران مهلة 4 اشهر

المرجعية العليا في النجف الاشرف توصي بتوفير اقصي درجات الحماية لزوار الاربعين

المرجعية العليا في النجف الاشرف توصي بتوفير اقصي درجات الحماية لزوار الاربعين

موضوعات مرتبط