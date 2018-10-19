مجموعة العمل المالي الدولية تمنح ايران مهلة 4 اشهر

وافادت رويترز ان مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) قالت يوم الجمعة إن أمام إيران حتي فبراير شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية.

وجاء في بيان للمجموعة ان ”مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في تعليق الإجراءات المضادة... بيد أن فاتف تعبر عن خيبة أملها من أن الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ وتتوقع أن تمضي إيران قدما في مسار الإصلاح بسرعة“.

يذكر ان محاولات الولايات المتحدة الاميركية فشلت في اعادة فرض اجراءات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية 'فاتف'.

وافاد الموقع الالكتروني للحكومة الايرانية ان محاولات اميركا في اجتماع 'فاتف' لاعادة فرض اجراءات مضادة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووفقا للانباء الواصلة فقد بذل الوفد الاميركي للاجتماع جهودا محمومة لاعادة تفعيل الاجراءات المضادة التي جري تعليقها قبل اكثر من عامين.

وقد فشلت هذه المحاولات في ضوء رؤية الغالبية الساحقة من اعضاء المجموعة المخالفة للموقف الاميركي.

وكان اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية 'فاتف' بشان مكافحة غسيل الاموال، قد انطلق يوم الاحد الماضي في باريس بمشاركة اكثر من 800 مسؤول مندوب عن 204 دول ومنظمات دولية منها صندوق النقد الدولي ومنظمة الامم المتحدة والبنك العالمي.

وفي هذا الاجتماع الذي يختتم اليوم الجمعة تم البحث في 140 تقريرا حول القضايا المهمة بهدف الحفاظ علي سلامة النظام المالي والمشاركة في الامن العالمي.

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