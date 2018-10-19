المرجعية العليا في النجف الاشرف توصي بتوفير اقصي درجات الحماية لزوار الاربعين

بغداد/19 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- دعا وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة احمد الصافي، الجمعة، القوات الأمنية إلي توفير أقصي درجات الحماية لزوار الاربعين.

وقال الصافي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء المقدسة، 'ندعو القوات الأمنية الي اليقطة والحذر، وبذل أقصي ما يمكن لحماية المواكب الحسينية لمنع استهدافها فالعدو يلجأ للاساليب الجبانة ولابد من اليقظة والحذر دائماً'.
واضاف، ان 'هناك حوادث سير كثيرة تكون في كل عام خلال الزيارة الاربعينية بسبب غفلة المشاة الزائرين وأصحاب المركبات' داعياً 'الزائرين الي تجنب السير في طريق المركبات، وأصحاب المركبات أيضاً السير بحذر لا سيما في الطرق التي يسلكها الزائرون وتجنب السرعة الطائشة'.
كما حث السيد احمد الصافي 'الزائرين الي إستثمار إنتشار طلبة الحوزات الدينية علي طرق الزائرين في السؤال عن أمور دينهم وفي المسائل الشرعية والعرفية وتجنب الخجل والحياء في هذه المسائل وعليهم ان يستثمروا هذه الفرصة والإكثار من الأسئلة الشرعية وغير الشرعية لأهل العلم لانهم تفرغوا تماما لهذه الوظيفة وهم يأنسون لذلك'.
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المرجعية العليا في النجف الاشرف توصي بتوفير اقصي درجات الحماية لزوار الاربعين

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