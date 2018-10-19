بهدف تبادل الخبرات البحثية؛

إجتماع الشرق الأوسط-أوروبا الدولي يباشر أعماله في منطقة كيش الحرة

كيش/19 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- بدأت اليوم الجمعة أعمال الدورة الأولي لإجتماع الشرق الأوسط-أوروبا الدولي باستضافة جامعة طهران في مركز الملتقيات الدولية في جزيرة كيش (جنوب)، بهدف تبادل الخبرات البحثية لتحقيق مستقبل أكثر إستقرارا.

ويستمر هذا الإجتماع العلمي ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من أساتذة الجامعات والمفكرين والباحثين من إيران والعديد من المؤسسات العلمية والبحثية من مختلف الدول الأوروبية بما في ذلك النمسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد وسويسرا وعدد من بلدان الشرق الأوسط.
وأوضح الأمين العلمي لهذا الإجتماع الدولي 'عباس زارعي هنزكي'، انه ستتم خلال هذا الإجتماع مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك مسار الإبداع والعلم ومواطن القوة والضعف علي صعيد التعاون العلمي والبحثي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا في أربعة مجالات بما فيها المياه والطاقات المتجددة والأمراض غير المعدية والقضايا ذات الصلة بالحياة الحضرية ونقل التقنيات والمهارات وتسجيل براءات الإختراع وتقييم النوعية، وإرساء وتطوير التعاون في المجالات البحثية والإبداع فيها.
كما ستتم خلال الإجتماع دراسة سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المتبادل بين بلدان الشرق الأوسط.
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إجتماع الشرق الأوسط-أوروبا الدولي يباشر أعماله في منطقة كيش الحرة

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