إتفاقية للتعاون الأمني والإقتصادي بين محافظتين ايرانية وتركية

وأوضح حاكم مدينة خوي 'سيد محمد عابدي' اليوم الجمعة في تصريح لمراسل إرنا، ان مكافحة تهريب المخدرات والبشر والإرهاب، ومكافحة الجرائم المنظمة والهجرة غير الشرعية تشكل أهم محاور هذه الإتفاقية الثنائية.

وأضاف، ان النهوض بالتبادل التجاري وتنمية الأسواق المشتركة الحدودية المشتركة في منطقة 'رازي' بمدينة خوي ومنطقة 'كابي كوي' بمحافظة 'فان' التركية وكذلك تطوير البني التحتية للسياحة، تشكل محاور أخري لهذه الإتفاقية الثنائية.

وفي سياق متصل أشار عابدي، الي ان محافظ 'فان' التركية 'مراد زور لو أوغلو' أكد ضرورة تعزيز تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة حدودية للتصدي الأعداء المشتركين لتركيا وإيران في المناطق الحدودية للبلدين.

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