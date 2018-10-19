امام جمعة النجف الاشرف يستهجن الصمت العالمي حيال المجاعة في اليمن

واشار السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف الي تقارير الامم المتحدة التي تشير ان اليمن علي مشارف اكبر مجاعة في العالم' مستهجنا الصمت العالمي امام مجاعة اليمن وبالمقابل نطالب العالم بالتحقيق بقضية مقتل خاشقجي'.

وانتقد السيد القبانجي بشدة تصريحات امريكا هذا الاسبوع التي جاء فيها ان حزب الله واحد من المجموعات الارهابية العابرة للحدود، علي حد قولها.

وعلي صعيد داخلي، شدد امام جمعة النجف علي ان تتويج انتصارات العراق بحكومة تحدث نقلة نوعية وانعطافة في التأريخ السياسي علي مستوي الخدمات ومكافحة الفساد.

ولفت الي ان العد التنازلي لموعد اعلان الحكومة العراقية الجديدة بات وشيكا، وسيعلن في الاسبوع المقبل مبينا ان 'العراق حقق انتصارا سياسيا بانتخاب الرئاسات الثلاثة وغدا يشكل كابينته الوزارية وحقق الانتصار علي داعش وفتنة التقسيم'.

مشددا سماحته علي ان يتوج هذا الانتصار بحكومة تحقق نقلة نوعية وانعطافة في التاريخ السياسي علي مستوي الخدمات ومكافحة الفساد.

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