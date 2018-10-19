ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

واضاف اية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران ان الشعب الايراني طرد قبل 40 عاما اللصوص من الباب بذل وهوان، بينما يريد عالم الاستكبار اليوم الدخول مجددا عبر نافذة مثل هذه القوانين الدولية – FATF- ويجب ان ننتبه لكي لا يدخل.

ودعا طرفي القضية من موافقيها ومعارضيها الي عدم التعامل معها بانفعال، ان لائحة FATF شانها شان اللوائح الاخري يجب ان تسلك مسارها القانوني.

وقال: ربما يقول البعض ما شان صلاة الجمعة بهذه القضايا، ويجب ان اقول ان صلاة الجمعة تقام هنا لاربعين عاما. ان صلاة الجمعة تتناول القضايا المصيرية للبلاد.

واكد ان صلوات الجمعة لدينا لا تشبه صلوات الجمعة في السعودية وليست املائية. ان من واجبنا طرح ما نراه ان من المصلحة طرحه.

وتابع ان المتوقع من حملة الاقلام ان يتعاطوا وينتقدوا باحترام ولياقة.

انتهي ** 1718

