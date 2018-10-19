زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

وقال المركز ان صادرات النفط الايرانية بلغت خلال الاسبوعين الاولين من اكتوبر، 2.20 مليون برميل يوميا، فيما شهدت زيادة قدرها 195 الف برميل نسبة إلي مجمل الشهر المنصرم (سبتمبر).

وتفيد معطيات مركز 'تانكر تركرز' ان مجمل حجم صادرات النفط الايراني خلال شهر سبتمبر بلغت نحو مليوني برميل يوميا.

ومع اقتراب موعد المرحلة الثانية من الحظر النفطي الامريكي علي ايران في 4 نوفمبر المقبل، فان الكثير من بلدان العالم قلقة من ان ترتفع اسعار النفط عالميا.

وقال وزير النفط الايراني بيجن زنكنة بخصوص الظروف الحالية التي يمر بها سوق النفط العالمي ان السوق يواجه نقصا في الامدادات، وان ارتباك توازن سوق النفط يعالج بواسط زيادة العرض فحسب، ولا يمكن من خلال اطلاق الشعارات والغطرسة، الابقاءعلي الاسعار متدنية. ان السوق وارتفاع الاسعار خير دليل علي ان السوق يواجه نقصا في المعروض.

وتستورد الصين نحو 800 الف برميل يوميا ما نسبته نحو 39 بالمائة من مجمل صادرات ايران من النفط فيما تستورد الهند 700 الف برميل يوميا لتحل في المركز الثاني بعد الصين في وارداتها من النفط الايراني.

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