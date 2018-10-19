الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الثلاثين وسط استنفار صهيوني

غزة/ 19 تشرين أول/ أكتوبر/إرنا- يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار وسط استنفار صهيوني وتهديدات متصاعدة.

وتدعو مكبرات المساجد والاذاعات المحلية سكان القطاع للمشاركة بكثافة في جمعة 'غزة تنتفض والضفة تلتحم' وذلك عصر اليوم الجمعة.
ومن المتوقع مشاركة اعداد ضخمة في مسيرات الجمعة للتاكيد علي حق الفلسطينيين في كسر الحصار والعودة.
من جانبه دعا رئيس الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والخان الاحمر للمشاركة الواسعة في جمعة 'معا غزة تنتفض والضفة تلتحم' تأكيدًا علي الحفاظ والتمسك بالحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.
وشدد البطش في بيان صحفي وصل مراسلنا علي اهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وادواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني، داعيا المشاركين لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة علي قناصة الاحتلال الصهيوني من النيل من المشاركين السلميين، مشيرا إلي ان الرسالة الاهم اليوم هي احتشاد الجماهير بشكل سلمي وشعبي.
وحذر البطش الاحتلال الصهيوني من مغبة التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.
وشدد البطش علي أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتي تحقق اهدافها التي انطلقت من أجلها.
ويشارك الفلسطينيون منذ الثلاثين من مارس الماضي في مسيرات العودة وكسر الحصار حيث قتل الاحتلال 205 فلسطينيين وأصاب اكثر من 22 ألفا دون ان يوقف ذلك المسيرات .
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الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الثلاثين وسط استنفار صهيوني

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