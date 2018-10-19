تصدير 13 مليار دولار بضائع لدول الجوار خلال ستة اشهر

طهران/19 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – تفيد الاحصاءات الجمركية انه تم خلال النصف الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 مارس الماضي) تصدير ما قيمته اكثر من 12 مليار و 900 مليون دولار الي دول الجوار، ما يشير الي زيادة بنسبة 27.96 بالمائة من ناحية القيمة.

واضافت الاحصاءات ان وزن السلع غير النفطية المصدرة خلال هذه الفترة بلغ 56 مليونا و 644 طنا . كما تم خلال الفترة ذاتها استيراد 16 مليونا و 220 طنا من البضائع.
واجمالا تم خلال الستة اشهر الاولي من العام الايراني الحالي تصدير اكثر من 23 مليار دولار من السلع مقابل استيراد 22 مليارا و 182 مليون دولار من السلع، ما يشير الي موازنة تجارية ايجابية تبلغ 940 مليون دولار.
يذكر ان دول الجوار بما فيها افغانستان وباكستان وجمهورية اذربيجان وتركية والعراق وارمينيا هي دول جارة لها حدود برية مع ايران بينما لسلطة عمان وقطر والكويت والامارات والبحرين وكازاخستان وروسية وتركمانستان حدود بحرية مع ايران، وهي تقع قي قائمة الدول ال100 التي تشكل وجهة للصادرات الايرانية.
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تصدير 13 مليار دولار بضائع لدول الجوار خلال ستة اشهر

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