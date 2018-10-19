جهانغيري يهنئ الشباب الايرانيين بتالقهم في الالعاب الاولمبية بالارجنتين

وجاء في الرسالة: لقد تالق شبابنا مرة اخري في الساحات الدولية، ورفعوا علم بلادنا عاليا، وكسبوا احترام العالم، وعرضوا قدرات وابداع الرياضيين الايرانيين.

واضاف ان الفوز ب 14 ميدالية والمركز السابع بدورة الالعاب الاولمبية للشباب بالارجنتين لعام 2018، يبشر بايام افضل ونجاحات اكبر للرياضة في ايران. اني اقدم التهاني لجميع المدربين والرياضيين الاعزاء بهذا النصر الثمين والذي يبعث علي الفخر.

وكانت البعثة الرياضية للجمهورية الاسلامية الايرانية قد فازت ب 7 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية، لتتبوأ المركز السابع بعد ان تقدمت 17 نقطة مقارنة بالدورة السابقة.

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