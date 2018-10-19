جهانغيري يهنئ الشباب الايرانيين بتالقهم في الالعاب الاولمبية بالارجنتين

طهران/19 تشرين الأول/اكتوبر/ارنا – قدم النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري في رسالة التهاني بمناسبة تالق الشباب الايرانيين في دورة الالعاب الاولمبية للشباب في الارجنتين.

وجاء في الرسالة: لقد تالق شبابنا مرة اخري في الساحات الدولية، ورفعوا علم بلادنا عاليا، وكسبوا احترام العالم، وعرضوا قدرات وابداع الرياضيين الايرانيين.
واضاف ان الفوز ب 14 ميدالية والمركز السابع بدورة الالعاب الاولمبية للشباب بالارجنتين لعام 2018، يبشر بايام افضل ونجاحات اكبر للرياضة في ايران. اني اقدم التهاني لجميع المدربين والرياضيين الاعزاء بهذا النصر الثمين والذي يبعث علي الفخر.
وكانت البعثة الرياضية للجمهورية الاسلامية الايرانية قد فازت ب 7 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية، لتتبوأ المركز السابع بعد ان تقدمت 17 نقطة مقارنة بالدورة السابقة.
انتهي ** 1718



برچسب ها

ورزش

جهانغيري

الالعاب الاولمبيه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جهانغيري يهنئ الشباب الايرانيين بتالقهم في الالعاب الاولمبية بالارجنتين

معظم المشاهدات

السفير الايراني: محور عمل قنصلياتنا في العراق سيكون اقتصاديا

السفير الايراني: محور عمل قنصلياتنا في العراق سيكون اقتصاديا

قواتنا المسلحة جاهزة للرد علي المعتدين بحزم اينما كانوا

مساعد رئيس الجمهورية:

قواتنا المسلحة جاهزة للرد علي المعتدين بحزم اينما كانوا

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

امير عبد اللهيان :

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

وزير الداخلية الايراني يدعو اسلام آباد لتنفيذ تعهداتها الامنية في مكافحة الارهابيين

في رسالة الي نظيره الباكستاني

وزير الداخلية الايراني يدعو اسلام آباد لتنفيذ تعهداتها الامنية في مكافحة الارهابيين

ظريف: ادمان اميركا علي الحظر خارج عن السيطرة

ظريف: ادمان اميركا علي الحظر خارج عن السيطرة

أحدث الأخبار

تصدير 13 مليار دولار بضائع لدول الجوار خلال ستة اشهر

تصدير 13 مليار دولار بضائع لدول الجوار خلال ستة اشهر

تصاعد التوتر علي حدود غزة ومسيرات الجمعة الاختبار

تصاعد التوتر علي حدود غزة ومسيرات الجمعة الاختبار

جهانغيري يهنئ الشباب الايرانيين بتالقهم في الالعاب الاولمبية بالارجنتين

جهانغيري يهنئ الشباب الايرانيين بتالقهم في الالعاب الاولمبية بالارجنتين

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

مسؤول بریطانی: معارضة لندن لواشنطن فی الاتفاق النووی خطوة كبیرة

مسؤول بریطانی: معارضة لندن لواشنطن فی الاتفاق النووی خطوة كبیرة

موضوعات مرتبط