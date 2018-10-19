جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

وفی كلمته التی القاها الخمیس خلال ملتقي 'آفاق وتنمیة العلاقات التجاریة بین ایران وبریطانیا' قال سترو، كانت هنالك مراحل تاریخیة اختارت فیها بریطانیا طریقا غیر طریق امیركا الا ان هذا (اختلاف بریطانیا وامیركا حول الاتفاق النووی) یعد اهمها.

ونوه الي دعم بلاده للاتفاق النووی مطمئنا من ان هذا الموقف سیستمر واضاف، رغم اننا نتعرض للضغط ولكن علي امیركا القبول بهذا الموقف.

واشار الي تصریح وزیر الخارجیة الامیركی بان اجراءات الحظر هذه هی الاقسي من نوعها وقال، اعتقد ان العقوبات هذه هی الاكثر انتقامیة لانها تستهدف الشرائح الضعیفة والناس العادیین وتتضح المسالة اكثر حینما نلاحظ بانها لا تستثنی السلع الانسانیة مثل الادویة والمعدات الطبیة وحتي الاغذیة، فعلي سبیل المثال لا یستطیع المریض فی طهران او تبریز او شیراز من الحصول علي الدواء اللازم بسبب العقوبات الثانویة.

واضاف، آمل بان تخجل امیركا من عملها هذا والاضرار بالناس العادیین.

واكد بان هنالك الیوم ارادة من جانب بقیة الاطراف فی العالم لا تسمح بتطبیق الحظر وفق الرغبة الامیركیة واضاف، هذه المرة لا یوجد اجماع عالمی (ضد ایران) وحتي ان المجتمع العالمی یرید بان یظهر لامیركا بان مثل هذه العقوبات الاحادیة تكلف امیركا ثمنا.

واكد اهمیة الادوات المالیة الاوروبیة واضاف، ان ما یحظي باهمیة اكبر هو امكانیة اقناع مسؤولی واشنطن بان ادارة الظهر للمعاهدات الدولیة التی كانت عنصر استقرار فی العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة یعد خطا كبیرا للامیركیین انفسهم مثلما هی كذلك لبقیة العالم.

واكد فی الختام بان العقوبات الراهنة لیست اقسي العقوبات بل هی الخطا الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة.

یذكر ان هذا الملتقي عقد فی مقر اقامة السفیر الایرانی فی لندن بحضور مائة من الناشطین الاقتصادیین والمستثمرین والمهتمین بالتجارة مع ایران، وتحدث فیه السفیر بعیدی نجاد وكذلك المبعوث الخاص للحكومة البریطانیة فی الشؤون التجاریة مع ایران اللورد نورمن لامونت.

كما تحدث عدد من المحللین والخبراء فی الشؤون التجاریة عن احدث التطورات التجاریة بین ایران وبریطانیا فی فترة ما بعد الاتفاق النووی.

انتهي ** 2342

