مسؤول بریطانی: معارضة لندن لواشنطن فی الاتفاق النووی خطوة كبیرة

وفی كلمته خلال ملتقي 'آفاق وتنمیة العلاقات التجاریة بین ایران وبریطانیا' المنعقد فی لندن، قال اللورد لامونت، ان بریطانیا واوربا ترغبان باستمرار الاتفاق النووی، من منطلق المزایا التی یعود بها الاتفاق وبامكانه كذلك ان یشكل ارضیة للحوار حول قضایا اخري مستقبلا.

واشار الي المصادقة علي قرارات 'الحجب' (دعم الشركات الاوروبیة امام الحظر الامیركی) كاحدي الخطوات التی اتخذتها اوروبا وقال، انه فی بریطانیا ولیس بالضرورة فی اوروبا تعتبر مواكبة اجراءات الحظر او العقوبات بمثابة جریمة.

واكد بان الحكومة البریطانیة تضغط الان علي اوفاك (مكتب مراقبة الاصول الاجنبیة من قبل الخزانة الامیركیة)، كی تتمكن من اعفاء السلع الانسانیة من الحظر.

وتابع رئیس غرفة التجارة البریطانیة الایرانیة، ان الحكومة البریطانیة تلقت التطمینات من الحكومة الامیركیة باعفاء السلع الانسانیة من الحظر.

واشار الي وجود الحظر المصرفی الامیركی قی طریق تورید السلع الانسانیة الي ایران وقال، ان هذا الامر قضیة ینبغی علي الدول الاوروبیة العمل علي حلها كی لا تحدث مشكلة لواردات السلع الدوائیة والغذائیة والمنتوجات الزراعیة.

واعتبر لامونت ان احد المسارات التی یتابعها الاتحاد الاروبی هو ایجاد مركز للاستلام والتسدید فی احدي الدول الاوروبیة من دون الارتباط المالی مع امیركا.

واكد بان النقطة المهمة للایرانیین هی ان یتمكنوا من استلام اثمان صادراتهم النفطیة وقال، انه علي اطلاع بان الحكومات الاوروبیة تجری الان محادثات مع زبائن اسیویین للنفط الایرانی لحثهم علي العودة لشراء النفط الایرانی من جدید.

وفی الاشارة الي انخفاض سعر الریال العملة الوطنیة الایرانیة قال، انه من المستبعد جدا ان تسقط قیمة العملة الوطنیة بهذه السرعة نظرا للموازنة التجاریة الایجابیة وقلة الیون الخارجیة لایران ولكن هذا الامر یعود الي الحظر بطبیعة الحال وان تاثیر الحظر علي السوق هو تاثیر نفسی غالبا.

وقال، رغم ان الامیركیین یقولون بانه من المقرر ان یكون هذا الحظر هو الاقسي من نوعه ولكن الحظر الذی لا تتبعه اوروبا لا یمكن ان یكون الاقسي.

یذكر ان هذا الملتقی عقد فی مقر اقامة السفیر الایرانی فی لندن بحضور مائة من الناشطین الاقتصادیین والمستثمرین والمهتمین بالتجارة مع ایران، وتحدث فیه السفیر الایرانی حمید بعیدی نجاد وكذلك وزیر الخارجیة البریطانی الاسبق جاك سترو.

كما تحدث عدد من المحللین والخبراء فی الشؤون التجاریة عن احدث التطورات التجاریة بین ایران وبریطانیا فی فترة ما بعد الاتفاق النووی.

انتهي ** 2342

