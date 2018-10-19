السفارة الباكستانية في طهران:

ملتزمون بالتعاون مع ايران في قضية اختطاف حرس الحدود

اسلام اباد / 19 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-
اصدرت السفارة الباكستانية في طهران بيانا ادانت فيه عملية اختطاف عدد من حرس الحدود الايرانيين في منطقة ميرجاوة الحدودية، مؤكدة التزام بلادها بالتعاون مع ايران في هذه القضية.

واعرب السفارة الباكستانية عن الاسف لوقوع هذا الحادث وقالت، ان باكستان ملتزمة بالتعاون مع ايران لانقاذ حياة كوادر حرس الحدود.
واشارت الي المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري خارجية البلدين الايراني محمد جواد ظريف والباكستاني شاه محمود قريشي ولفتت الي تصريح الاخير بان اعداء البلدين مستاؤون من التقارب بينهما وقالت، ان قريشي اعلن التزام باكستان التام للتعاون مع ايران.
واكدت بان الحكومة الباكستانية تري نفسها ملزمة بان لا تسمح لاي شخص او مجموعة للمساس بالعلاقات الودية بين طران واسلام اباد واضافت، ان باكستان تعلن مرة اخري تضامنها مع الشعب الايراني وتدين الاعمال الارهابية وان مثل هذه الممارسات انما تاتي من قبل مجموعات ساعية لتقويض العلاقات الاخوية بين البلدين الجارين.
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اختطاف حرس الحدود

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ملتزمون بالتعاون مع ايران في قضية اختطاف حرس الحدود

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