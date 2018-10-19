ايران تتبوأ المركز السابع بدورة الالعاب الاولمبية للشباب

طهران / 19 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-تبوات ايران المركز السابع في دورة الالعاب الاولمبية للشباب في بوينس آيريس بالارجنتين بحصولها علي 14 ميدالية وهي 7 ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية.
وضمت البعثة الرياضية الايرانية لدورة الالعاب الاولمبية الثالثة للشباب 49 رياضيا ورياضية شاركوا في 17 لعبة رياضية.يتبع ** 2342
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