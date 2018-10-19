السفير الايراني في لندن:

العلاقات الاقتصادية بين ايران وبريطانيا تحظي باهمية استراتيجية

لندن / 19 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعتبر السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد، العلاقات الاقتصادية بين ايران وبريطانيا في اطار العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران واوروبا بانها الان في منعطف تاريخي ولم تكن استراتيجية الي هذا الحد في اي وقت من الاوقات.

وخلال ندوة عقدت الخميس تحت عنوان 'آفاق وتطور العلاقات التجارية بين ايران وبريطانيا' في لندن، قال بعيدي نجاد، ان العلاقات التجارية بين ايران وبريطانيا كانت تقليدية علي الدوام الا انها اضحت الان تحمل اهمية سياسية واستراتيجية خاصة.
واضاف، ان الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) تشجع في مستويات سياسية عالية تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع ايران وهنالك الان مندوب سياسي اوروبي عالي المستوي في طهران يبحث كيفية تحديد قناة اتصال مالية ومصرفية بين ايران واوروبا.
وعقدت هذه الندوة في مقر اقامة السفير الايراني في لندن بحضور العدديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين والتجاريين وتحدث خلالها ايضا المندوب الخاص للحكومة البريطانية للشؤون التجارية مع ايران اللورد نورمن لامونت ووزير الخارجية البريطانية الاسبق جاك سترو.
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العلاقات التجارية

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العلاقات الاقتصادية بين ايران وبريطانيا تحظي باهمية استراتيجية

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