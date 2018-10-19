العلاقات الاقتصادية بين ايران وبريطانيا تحظي باهمية استراتيجية

وخلال ندوة عقدت الخميس تحت عنوان 'آفاق وتطور العلاقات التجارية بين ايران وبريطانيا' في لندن، قال بعيدي نجاد، ان العلاقات التجارية بين ايران وبريطانيا كانت تقليدية علي الدوام الا انها اضحت الان تحمل اهمية سياسية واستراتيجية خاصة.

واضاف، ان الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) تشجع في مستويات سياسية عالية تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع ايران وهنالك الان مندوب سياسي اوروبي عالي المستوي في طهران يبحث كيفية تحديد قناة اتصال مالية ومصرفية بين ايران واوروبا.

وعقدت هذه الندوة في مقر اقامة السفير الايراني في لندن بحضور العدديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين والتجاريين وتحدث خلالها ايضا المندوب الخاص للحكومة البريطانية للشؤون التجارية مع ايران اللورد نورمن لامونت ووزير الخارجية البريطانية الاسبق جاك سترو.

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