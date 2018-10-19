امیركا لا یمكنها التغطیة علي جرائم الصهاینة ضد الاطفال الفلسطینیین

وفی كلمته التی القاها خلال اجتماع مجلس الامن الدولی الذی عقد الخمیس حول موضوع فلسطین والشرق الاوسط، قال خوشرو، ان اوضاع فلسطین تمضی الي التدهور ولقد استشهد خلال مسیرات العودة للفلسطینیین لغایة الان اكثر من 200 وجرح اكثر من 22 الفا.

واضاف، ان ما یریده المتظاهرون الفلسطینیون هو العودة الي ارض ودیار الاباء والاجداد وتشكیل الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتها القدس الشریف.

وتابع مندوب ایران بالامم المتحدة، ان الكیان الاسرائیلی یقتلهم لكونهم فلسطینیین لانها لا تعترف بای حق لهم حتي حق الحیاة. هذه هی نتیجة الظلم بحق الفلسطینیین علي مدي 70 عاما والذی استمر بدعم من امیركا وعدم اكتراث من قبل مجلس الامن.

ونوه خوشرو الي ان امیركا استخدمت الفیتو لنقض 44 مشروع قرار ضد 'اسرائیل' فی مجلس الامن الدولی واضاف، ان مجلس صادق علي نحو 300 قرار حول القضایا المتعلقة بفلسطین الا ان 'اسرائیل' خرقتها كلها لتصبح فی صدارة المنتهكین لقرارات هذا المجلس.

وفی الرد علي ادعاءات المندوبة الامیركیة المستقیلة نیكی هایلی التی ذكرت 'الشهید فهمیدة' لاثبات مزاعمها بان ایران تستخدم الاطفال (للقتال) فی سوریا قال، ان امیركا بمثل هذا الكلام لا یمكنها التغطیة علي جرائمها وجرائم 'اسرائیل' بحق الاطفال الفلسطینیین وقتلهم بوحشیة.

واضاف مندوب ایران فی الامم المتحدة، ان امیركا التی سعت مندوبتها للایحاء بحرصها البالغ علي مصیر الاطفال الایرانیین كان علیها ان تقول بان عددا كبیرا من الاطفال الایرانیین قد استشهدوا خلال الحرب التی شنها نظام صدام (ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خلال الاعوام 1980-1988) وبدعم منهم (الامیركیین) وان امیركا هی القاتل لـ 66 طفلا ایرانیا كانوا ضمن ركاب الطائرة المدنیة الایرانیة التی اسقطتها امیركا فوق میاه الخلیج الفارسی (عام 1987).

كما رد خوشرو علي الاتهامات الباطلة التی ساقها مندوب السعودیة حول الجزر الایرانیة الثلاث واسم الخلیج الفارسی.

انتهي ** 2342

