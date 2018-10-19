ايران تؤكد علي تطوير العلاقات مع اوكرانيا

جاء ذلك في تصريح ادلي به مرادي خلال لقائه الخميس في كييف رئيس مجموعة الصداقة الاوكرانية الايرانية ليونيد كازاجنكو، معلنا استعداد ايران لتنمية هذه العلاقات.

وفي اللقاء قدم السفير الايراني شرحا عن احدث اوضاع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا علي الاستفادة المثلي من الفرص المتاحة في مسار تطوير التعاون بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي جري في مقر اقامة السفير الايراني، تم البحث وتبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

بدوره اعلن المسؤول البرلماني الاوكراني دعمه لتطوير التعاون بين طهران وكييف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

انتهي ** 2342

