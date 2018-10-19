بدء اجتماع آفاق وتنمية العلاقات التجارية بين ايران وبريطانيا

وفي هذا الاجتماع الذي عقد في مقر اقامة السفير الايراني، تحدث السفير بعيدي نجاد والمبعوث الخاص للحكومة البريطانية في شؤون التجارة الايرانية اللورد نورمن لامونت ووزير الخارجية البريطانية الاسبق جاك ستراو.

ومن ثم عقد المحللون والخبراء في المجال التجاري طاولة مستديرة للبحث في احدث التطورات التجارية بين ايران وبريطانيا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق اشار اللورد لامونت، في تصريح ادلي لمراسل وكالة 'ارنا' الي ان الاجواء السائدة علي العلاقات التجارية صعبة الي حد ما وقال، ان الحكومة البريطانية الي جانب حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تبذل جهودا شاقة لايجاد مسارات خاصة للدعم المالي للتجارة مع ايران خاصة فيما يتعلق بتسديد اثمان الصادرات الايرانية.

واضاف رئيس غرفة التجارة البريطانية الايرانية، ان الاساليب المتخذة قد تم اطلاع الحكومة الايرانية بها ونامل بالتمكن من مواصلة العلاقات التجارية بين الجانبين.

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