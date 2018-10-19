قائد القوة البرية لحرس الثورة:

الارهابيون يستهدفون وحدة المواطنين في سيستان وبلوجستان

زاهدان / 18 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
صرح قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بان الارهابيين باختطافهم عددا من قوات حرس الحدود في منطقة لولكدان التابعة لمدينة ميرجاوة (جنوب شرق) قد استهدفوا مباشرة وحدة المواطنين في سيستان وبلوجستان وامن الحدود.

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الارهابيون يستهدفون وحدة المواطنين في سيستان وبلوجستان

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