الارهابيون يستهدفون وحدة المواطنين في سيستان وبلوجستان

زاهدان / 18 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-صرح قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بان الارهابيين باختطافهم عددا من قوات حرس الحدود في منطقة لولكدان التابعة لمدينة ميرجاوة (جنوب شرق) قد استهدفوا مباشرة وحدة المواطنين في سيستان وبلوجستان وامن الحدود.
يتبع ** 2342
سياسي
العميد باكبور
سيستان وبلوجستان
الوحدة
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.