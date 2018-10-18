تخريب عشرات القبور في مقبرة دير بيت جمال بالضفة الغربية

رام الله/ 18 أكتوبر/ تشرين أول/ إرنا- قام متطرفون صهاينة بتخريب حوالي 30 قبرا لفلسطينيين مسيحيين في مقبرة دير بيت جمال بالقرب من مستوطنة ' بيت شيمش' التي اقيمت علي انقاض قرية ديرابان المهجرة عام ١٩٤٨ .

واكتشف رهبان الدير تدمير المقابر، وقالوا إنه تم انتزاع الصلبان الخرسانية من فوق القبور من المقبرة التي تقع المقبرة القديمة علي بعد حوالي نصف كيلومتر من مبني الدير.
وقال الأب أنطونيو سخودو، أن هذا العمل استغرق وقتًا وجهدًا وحتي استخدام الأدوات، لأن جميع الصلبان كانت مصبوبة بالخرسانة. وأضاف: 'أنا لا أعرف من فعل ذلك، كما يبدو هذه هي طبيعتهم وهوايتهم'.
وقال منتدي 'بطاقة النور' إنه 'يدين باشمئزاز تدنيس المقبرة المسيحية في بيت جمال والذي ينضم إلي سلسلة من جرائم الكراهية التي ارتكبت في الأيام الأخيرة في المزرعة القبلية وقريوت وأعمال الشغب التي قاموا بها في بؤرة عدي عاد في لواء بنيامين'.
وفي ذات السياق تم تخريب 28 سيارة هذا الأسبوع في قرية المزرعة القبلية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية، بحسب ما نقله سكان من القرية.
وتم تمزيق إطارات بعض السيارات ورش بعضها بكتابات عنصرية بالعبرية وإلي جانبها رسم لنجمة داود.
ووفقاً للفلسطينيين، فقد وصلت الشرطة إلي مكان الحادث بعد شكوي السكان، لكن بعض الفلسطينيين رشقوهم بالحجارة، ونتيجة لذلك لم تدخل الشرطة إلي البلدة.
وتتحمل عصابات تدفيع الثمن الصهيونية المسؤولية عن معظم الحوادث والتي كان اخطرها حرق عائلة دوابشة قبل نحو أربعة أعوام.

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تخريب عشرات القبور في مقبرة دير بيت جمال بالضفة الغربية

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