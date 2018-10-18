السفير الإيراني لدي اليابان؛

طهران أدت دورا بارزا في مكافحة الإرهاب

بكين/18 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال سفير الجمهورية الإسلامية في اليابان 'مرتضي رحماني موحد'، وفي إشارة الي آخر التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، ان إيران وبشهادة الأوساط الدولية، أدت دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب داخل العراق وسوريا وأفغانستان.

ولفت رحماني موحد مساء اليوم الخميس خلال لقائه رئيس صحيفة 'أساهي' اليابانية 'ماساتاكا فاتاتابه'في طوكيو، لفت الي ان السعودية المتهمة بقتل 'خاشقجي' في تركيا، والممولة والداعمة لعناصر جماعات داعش والقاعدة والطالبان بالسلاح والتي باتت تقتل المدنيين العزل والنساء والأطفال في اليمن وتقصفهم بالقنابل ليل نهار، أضحت محبوبة لدي أمريكا بينما دابت أمريكا في نفس الوقت علي توجيه التهم الي إيران.
وأشار السفير الإيراني الي أن العام المقبل يصادف الذكري التسعين لإقامة العلاقات السياسية بين طهران وطوكيو؛ معربا عن أمله في أن تتم تغطية البرامج الاحتفالية الواسعة لهذا الحدث وكذلك الذكري السنوية الأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية بصورة شاملة من قبل صحيفة أساهي؛ بما يتيح للشارع الياباني التعرف علي هذه الأحداث أكثر فأكثر.
من جانبه، أشار الاعلامي الياباني الي تأسيس مكتب صحيفة أساهي في طهران منذ العام 1976؛ مضيفا انه علي مرّ 42 عامت ماضت، تبادل 17 شخصا منصب رئاسة مكتب الصحيفة في طهران.
وأكد فاتاتابه خلال اللقاء مع السفير الايراني لدي اليابان، ان إيران بلد ذو تاريخ عريق ويحظي باحترام الشعب الياباني.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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طهران أدت دورا بارزا في مكافحة الإرهاب

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