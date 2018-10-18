باكستان تؤكد إستعدادها للتعاون مع إيران في تحرير قوات حرس الحدود

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء اليوم الخميس، أعرب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عن أسفه تجاه إختطاف عدد من قوات حرس الحدود الإيرانيين علي يد جماعة إرهابية بالقرب من منفذي ميرجاوة وتفتان الحدوديين (في محافظة سيستان وبلوجستان-جنوب شرق)؛ وقال ان ان وزير الخارجية الإيراني أجري إتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني 'شاه محمود قريشي' بشأن هذا الحادث.

وأكد فيصل : ان قريشي طمأن نظيره الإيراني خلال الاتصال بأن قوات الأمن الداخلي في باكستان يبذلون الجهود من اجل الحصول علي أنباء فيما يتعلق بمصير قوات حرس الحدود الإيرانيين المختطفين وذلك بالتعاون مع قوي الأمن الداخلي وقوات حرس الحدود الإيرانية.

وأوضح، ان المدراء التنفيذيين للعمليات العسكرية في إيران وباكستان، علي تواصل مع بعضهم الآخر وهم يعملون علي تبادل المعلومات ذات الصلة بالموضوع كما ان العمليات البرية والجوية جارية للعثور علي مكان المختطفين ومعاقل الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نقلا عن محمود قريشي، ان هذا الحادث تم تنفيذه من قبل الأعداء المشتركين للبلدين؛ لأنهم مستاؤون جدا من توثيق العلاقات بين البلدين الجارين.

و وصف 'فيصل' الحدود المشتركة بين البلدين الجارين بأنها 'حدود مصالحة وسلام'؛ ونقل عن وزير الخارجية الباكستاني قوله، ان اسلام اباد وفي سياق إلتزاماتها لن تسمح لمضمري السوء بتحقيق أهدافهم المنشودة عبر تنفيذ هكذا إجراءات إجرامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، جدّد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية تاكيد بلاده علي أهمية الإتفاق النووي مع إيران؛ داعيا كافة الأطراف الي احترام هذا الاتفاق الدولي.

وفي معرض تعليقه علي الحظر الأميركي المفروض ضد إيران، قال فيصل ان لا يوجد أي حل للخلافات المثارة فيما يخص الإتفاق النووي، سوي مواصلة الحوارات الدبلوماسية.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

