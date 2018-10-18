مساعد رئیس الجمهوریة :

نتطلع الي مصادقة مجلس صیانة الدستور علي مشروع قرار CFT

اهواز / 18 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة 'حسینعلی امیری'، انه نظرا للایضاحات التی قدمتها الحكومة خلال اجتماع مجلس صیانة الدستور، نتطلع الي مصادقة المجلس علي مشروع قرار مكافحة تمویل الارهاب (CFT).

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الخمیس من مدینة اهواز (جنوب غرب)، قال امیری ان فریقا من الحكومة ضمّ النائب الاول لرئیس الجمهوریة، ومساعد الرئیس للشؤون البرلمانیة، و وزیر الخارجیة، الي جانب رئیس البنك المركزی، حضر امس اجتماع مجلس صیانة الدستور للرد علي اسئلة وشبهات اعضائه.
واردف مساعد رئیس الجمهوریة قائلا : نامل من خلال مصادقة مجلس صیانة الدستور علي مشروع قرار CFT والذی یتعلق باربعة مشاریع خاصة بلجنة مكافحة مصادر تمویل الارهاب، ان تتاح الظروف لاعضاء الحكومة باتخاذ المعاییر المناسبة فی سیاق التعامل مع البنوك والمؤسسات المالیة الدولیة.
واكد امیری ان الانضمام الي لجنة مكافحة تمویل الارهاب یشكل ضرورة للبلاد؛ مدللّا علي قوله ان ایران الاسلامیة من الدول الاكثر تضرّرا من الارهاب واستشهد الكثیر من ابنائها علي ایدی الارهابیین.
انتهي ** ح ع



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نتطلع الي مصادقة مجلس صیانة الدستور علي مشروع قرار CFT

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